भारत ने विश्व कप में रचा इतिहास, पाकिस्तान को थमाई उसकी दूसरी सबसे बड़ी हार
कोलंबो में खेले गए विश्व कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर विश्व कप में उसकी दूसरी सबसे बड़ी हार थमाई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में सिर्फ 114 रन बनाकर ही आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 61 रनों से जीतकर पाकिस्तान को उसकी ऐतिहासिक हार थमाई।
टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान को सबसे बुरी तरह वेस्टइंडीज ने मीरपुर में साल 2014 में हराया था, जहां कैरेबियाई टीम ने 84 रनों के बड़े अंतर से पटखना दी थी। इसके बाद अब पाकिस्तान की टीम भारत से सबसे बुरी तरह से हारी है और यह 61 रनों की हार उसकी टी-20 विश्व कप में दूसरी सबसे बड़ी हार है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी हार इंग्लैंड के खिलाफ है, जब इंग्लिश टीम ने साल 2009 के विश्व कप में ओवल के मैदान पर पाक टीम को 48 रनों से हरा दिया था।
टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार:
वेस्ट इंडीज के खिलाफ 84 रन (मीरपुर, 2014)
भारत के खिलाफ 61 रन (कोलंबो आरपीएस, 2026)
इंग्लैंड के खिलाफ 48 रन (द ओवल, 2009)
इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ दूसरी सबसे बड़ी हार ही नहीं मिली बल्कि टीम ने टी-20 विश्व कप में अपना तीसरा सबसे न्यूनतम स्कोर भी बना लिया है।
टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के लिए न्यूनतम स्कोर:
82 बनाम वेस्ट इंडीज मीरपुर 2014,
113/7 बनाम भारत न्यूयॉर्क 2024,
114 बनाम भारत कोलंबो आरपीएस 2026,
123/7 बनाम श्रीलंका कोलंबो आरपीएस 2012
इस मुकाबले में हार के बाद पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में पहुंचने के लिए अगले मुकाबले में जीत हासिल करना चाहेगी, वहीं भारतीय टीम ने सुपर 8 में क्वालीफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने आज की जीत के साथ टी-20 विश्व कप में एक विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे अधिक जीत हासिल करने का रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान को 8 मुकाबलों में हराया है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने बांग्लादेश को 6 बार हराया है। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को 6 बार हराया है। टॉप-5 में श्रीलंका और वेस्टइंडीज भी हैं, जिन्होंने क्रमश: वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को 6-6 बार हराया है।
टी20 विश्व कप में किसी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे अधिक जीत:
8* भारत बनाम पाकिस्तान (एक सुपर ओवर जीत)
6 ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश,
6 पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश,
6 श्रीलंका बनाम वेस्ट इंडीज,
6 वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।