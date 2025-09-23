India fined for slow over-rate in 3rd women's ODI against Australia Harmanpreet Kaur accepts decision ind vs aus women ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे महिला वनडे में धीमी ओवरगति के लिये भारत पर जुर्माना, Cricket Hindi News - Hindustan
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे महिला वनडे में धीमी ओवरगति के लिये भारत पर जुर्माना

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में धीमी ओवरगति के लिये आईसीसी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर मंगलवार को मैच फीस का दस प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। इससे पहले दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भी धीमी ओवर गति के लिए इतना ही जुर्माना लगा था।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 23 Sep 2025 01:05 PM


ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में धीमी ओवरगति के लिये भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर मंगलवार को मैच फीस का दस प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। इससे पहले दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भी धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का दस फीसदी जुर्माना लगा था।

तीसरे वनडे में मेजबान भारत को स्मृति मंधाना के 125 रन के बावजूद 43 रन से पराजय का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने यह श्रृंखला 2 -1 से जीती।

आईसीसी अंतरराष्ट्रीय पैनल की मैच रैफरी जीएस लक्ष्मी ने भारतीय टीम पर जुर्माना लगाया जो निर्धारित समय पर लक्ष्य से दो ओवर पीछे थी।

आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘धीमी ओवर के अपराध के संबंध में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिये आईसीसी आचार संहिता की धारा 2 . 22 के तहत खिलाड़ियों पर हर ओवर के लिये मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा।’’

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सजा स्वीकार कर ली जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

तीसरे मैच में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रचा था। अगर भारतीय टीम मैच जीत गई होती तब तो सोने पर सुहागा रहा होता।

मंधाना महज 50 गेंद में शतक जड़कर महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गईं।

मंधाना ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज करेन रोल्टन के 2000-01 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए 57 गेंद में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग 2012-13 सत्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंद में शतक बनाया जिससे वह सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हैं।

मंधाना ने 50 गेंद की शतकीय पारी में 14 चौके और चार छक्के जड़े थे और यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक भी है। इस तरह बाएं हाथ की 29 साल की बल्लेबाज ने अपना ही 70 गेंद में शतक बनाने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया।

मंधाना एक ही साल में चार वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज भी हैं और उन्होंने यह उपलब्धि 2024 में हासिल की थी। दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं।

ऑस्ट्रेलिया की टैमी ब्यूमोंट के बाद वह महिला वनडे में लगातार दो शतक बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज भी बन गई हैं।

न्यूजीलैंड की एमी सैटर्थवेट ने 2016-2017 में लगातार चार शतक लगाकर महिला वनडे में सबसे ज्यादा लगातार शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था।

