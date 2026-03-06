होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल ने रचा इतिहास, डिजिटल व्यूअरशिप के टूटे सभी वैश्विक रिकॉर्ड

Mar 06, 2026 08:24 pm ISTHimanshu Singh भाषा
भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले ने डिजिटल व्यूअरशिप के मामले में दुनिया के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल ने डिजिटल खेल दर्शक संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जियो हॉटस्टार पर 65.2 मिलियन दर्शकों की चरम समवर्तीता ( पीक कॉनकरेंसी) दर्ज की गई। आईसीसी ने यह जानकारी दी। भारत ने इंग्लैंड को करीबी मुकाबले में सात रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा, जिसने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से धोया था।

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने एक्स पर लिखा ,'' आईसीसी टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल ने डिजिटल दर्शक संख्या का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के बीच इस मैच में जियो हॉटस्टार पर 65 . 2 मिलियन दर्शकों की चरम समवर्तीता दर्ज की गई जो दुनिया भर में किसी लाइव खेल आयोजन के लिये रिकॉर्ड है।''

उन्होंने कहा ,'' यह भारतीय प्रशंसकों को एकत्र करने के लिये बड़े वैश्विक क्रिकेट की अतुलनीय क्षमता के साथ आईसीसी में मेरी टीम और हमारे साझेदार जियो स्टार की बड़े पैमाने पर प्रशंसकों को जोड़ने की काबिलियत को भी दिखाता है ।'' फाइनल अभी खेले जाना बाकी है, लेकिन उसने (टी20 विश्व कप 2026) 2024 में अमेरिका में खेले गए टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया है।

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने बुधवार को बताया कि मौजूदा टी20 विश्व कप ने प्रसारण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट को देखने वाले दर्शकों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक है। आईसीसी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दर्शकों की संख्या के मामले में कुछ लक्ष्य तय किए थे और वह उन्हें हासिल करने में सफल रहा।

