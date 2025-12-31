Cricket Logo
2026 में 18 मैचों में मैदान पर दिखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, नोट कर लीजिए डेट!

2026 में 18 मैचों में मैदान पर दिखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, नोट कर लीजिए डेट!

संक्षेप:

साल 2026 कैलेंडर के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल जारी हो चुका है। टीम इंडिया इस साल भी बहुत व्यस्त रहने वाली है। अभी तक निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक भारत को 2026 में 18 वनडे मैच खेलने हैं। इस दौरान अगर दोनों दिग्गजों को किसी मैच में आाराम नहीं दिया गया तो सभी में एक्शन में दिखेंगे।

Dec 31, 2025 12:34 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी-20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अब ये स्टार प्लेयर सिर्फ वनडे क्रिकेट में नजर आते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह रहता है। ऐसे में साल 2026 में भारत कितने वनडे मैच खेलेगा और कितने मैचों में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे, यह जानने की दिलचस्पी ज्यादातर क्रिकेट प्रशंसकों में होगी। साल 2026 कैलेंडर के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल जारी हो चुका है। टीम इंडिया इस साल भी बहुत व्यस्त रहने वाली है। अभी तक निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक भारत को 2026 में 18 वनडे मैच खेलने हैं। इस दौरान अगर दोनों दिग्गजों को किसी मैच में आाराम नहीं दिया गया या चोटिल नहीं हुए तो सभी में एक्शन में दिखेंगे।

2026 में निर्धारित 18 वनडे (ODI) मैच:

न्यूजीलैंड का भारत दौरा (जनवरी 2026):

◦ 11 जनवरी: पहला वनडे (वडोदरा)।

◦ 14 जनवरी: दूसरा वनडे (राजकोट)।

◦ 18 जनवरी: तीसरा वनडे (इन्दौर)।

अफगानिस्तान का भारत दौरा (जून 2026):

◦ इस दौरान 3 वनडे मैच खेले जाएंगे (तारीखें अभी तय नहीं हैं)。

भारत का इंग्लैंड दौरा (जुलाई 2026):

◦ 14 जुलाई: पहला वनडे (बर्मिंघम)।

◦ 16 जुलाई: दूसरा वनडे (कार्डिफ)।

◦ 19 जुलाई: तीसरा वनडे (लंदन)।

वेस्टइंडीज का भारत दौरा (सितंबर 2026):

◦ इस श्रृंखला में 3 वनडे मैच खेले जाने हैं।

भारत का न्यूजीलैंड दौरा (अक्टूबर-नवंबर 2026):

◦ इस दौरे पर 3 वनडे मैच निर्धारित हैं।

श्रीलंका का भारत दौरा (दिसंबर 2026):

◦ साल के अंत में 3 वनडे मैच खेले जाएंगे।

विराट कोहली और रोहित शर्मा 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। रो-को ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी शिरकत की है। दोनों इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। एक तरफ जहां विराट कोहली ने अपनी पिछली 6 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं, वहीं रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया में शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतकीय पारी और विजय हजारे ट्रॉफी में सेंचुरी लगातार शानदार फॉर्म में हैं।

