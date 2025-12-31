Cricket Logo
India cricket calendar 2026: टी-20 वर्ल्ड कप समेत व्यस्तताओं से भरा है भारतीय टीम का शेड्यूल, जानिए साल के सभी मैचों डेट

संक्षेप:

नए साल की में टीम इंडिया 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के साथ अपने सफर की शुरुआत करेगी। साल 2026 भारत के लिए चुनौतीपूर्व और व्यस्तताओं भरा होने वाला है। इस साल की सबसे बड़ी चुनौती भारतीय टीम को घर पर टी-20 वर्ल्ड कप के खिताब को बचाने की होगी। 2026 के शेड्यूल पर एक नजर डालिए।

Dec 31, 2025 11:06 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय पुरुष टीम के लिए साल 2025 मिला जुला रहा। टीम इंडिया एक तरफ जहां टी-20 और वनडे क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम की, वहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए यह साल निराशाजनक रहा। साल 2025 में भारत ने जहां एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, वहीं दक्षिण अफ्रीका के हाथों घर पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। साल 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत बिजी रहा। नए साल में टीम इंडिया 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के साथ अपने सफर की शुरुआत करेगी। साल 2026 भारत के लिए चुनौतीपूर्व और व्यस्तताओं भरा होने वाला है। इस साल की सबसे बड़ी चुनौती भारतीय टीम को घर पर टी-20 वर्ल्ड कप के खिताब को बचाने की होगी।

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वर्ष 2026 का कैलेंडर कार्यक्रमों से भरा हुआ है, आइए पूरे वर्ष के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं।

जनवरी 2026: न्यूजीलैंड का भारत दौरा (ODI और T20I श्रृंखला)

• 11 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला वनडे (वडोदरा)।

• 14 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे (राजकोट)।

• 18 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे (इंदौर)।

• 21 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी20 (नागपुर)।

• 23 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टी20 (रायपुर)।

• 25 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी20 (गुवाहाटी)।

• 28 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा टी20 (विशाखापत्तनम)।

• 31 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 (तिरुवनंतपुरम)।

फरवरी-मार्च 2026: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup)

• 7 फरवरी: भारत बनाम यूएसए (मुंबई)।

• 12 फरवरी: भारत बनाम नामीबिया (दिल्ली)।

• 15 फरवरी: भारत बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)।

• 18 फरवरी: भारत बनाम नीदरलैंड (अहमदाबाद)।

• 21 फरवरी - 1 मार्च: सुपर 8 मैच (यदि टीम क्वालीफाई करती है)।

• 5 मार्च: सेमीफाइनल (मुंबई)।

• 8 मार्च: फाइनल (अहमदाबाद)।

अप्रैल-मई 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)

• 26 मार्च - 31 मई: आईपीएल 2026 का आयोजन।

जून 2026: अफगानिस्तान का भारत दौरा

• इस दौरे में 3 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेला जाएगा (तारीखों और स्थानों की घोषणा होनी बाकी है)।

जुलाई 2026: भारत का इंग्लैंड दौरा

• 1 जुलाई - 11 जुलाई: इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की श्रृंखला (चेस्टर-ले-स्ट्रीट, मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल, और साउथेम्प्टन)।

• 14 जुलाई - 19 जुलाई: इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की श्रृंखला (बर्मिंघम, कार्डिफ, और लॉर्ड्स, लंदन)।

वर्ष के शेष भाग का कार्यक्रम (स्थान और तारीखें अभी तय नहीं हैं):

• अगस्त 2026: भारत का श्रीलंका दौरा (2 टेस्ट)।

• सितंबर 2026: अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20, जापान में एशियाई खेल (Asian Games), और वेस्टइंडीज का भारत दौरा (3 वनडे, 5 टी20)।

• अक्टूबर-नवंबर 2026: भारत का न्यूजीलैंड दौरा (2 टेस्ट, 3 वनडे)।

• दिसंबर 2026: श्रीलंका का भारत दौरा (3 वनडे, 3 टी20)।

भारतीय टीम के लिए यह साल एक मैराथन दौड़ की तरह है, जहां उन्हें घरेलू मैदान पर अपनी बादशाहत बनाए रखने के साथ-साथ विदेशी धरती पर भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी।

