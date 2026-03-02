संकटमोचक संजू सैमसन के दम पर भारत ने रचा वर्ल्ड कप में इतिहास, देखें 5 सबसे बड़े सफल रन चेज

वेस्टइंडीज ने रविवार को सुपर 8 मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 196 रन का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी इतने बड़े लक्ष्य का सफल पीछा नहीं किया था लेकिन संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में अपने सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड बना दिया।

टी20 विश्व कप के अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर रिकॉर्ड छठी बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत और वेस्टइंडीज दोनों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का था क्योंकि पॉइंट टेबल ने इस मैच को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बना दिया था। टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन से अंदर-बाहर होते रहे संजू सैमसन इस मैच में टीम के लिए संकटमोचक बनकर उभरे। ओपनिंग करने उतरे सैमसन भारत को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। उन्होंने 97 रन की रिकॉर्ड पारी खेली। 11वें ओवर में भारत के 99 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। सामने जीत के लिए 196 रन का लक्ष्य था। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी इतने बड़े लक्ष्य का सफल पीछा नहीं किया था लेकिन संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में अपने सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड बना दिया।

संजू सैमसन की 97 रनों की ये नाबाद पारी को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी कहा जा सकता है। उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 3 शतक भी दर्ज हैं लेकिन ये पारी उन सब पर भारी रही। वजह ये कि सैमसन ने टी20 विश्व कप के बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में ये यादगार पारी खेली। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गज जब सस्ते में निपट चुके थे। भारत गहरे संकट में फंसा था। सामने रिकॉर्ड रन चेज का दबाव था। वैसे वक्त में संजू सैमसन ने एक छोर से खूंटा गाड़कर रख दिया। आक्रामक शॉट्स के बजाय प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स से रन बनाते रहे और विपक्षी टीम को कोई मौका देना तो दूर हाफ चॉन्स तक नहीं दिया। सैमसन ने 50 गेंदों में 194 के शानदार स्ट्राइक रेट से नाबाद 97 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के जड़े। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों का पीछा करते हुए ये किसी भी भारतीय की अब तक की सबसे बड़ी पारी है। इसके साथ ही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में अपने सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड बना दिया। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये किसी भी टीम का तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज भी था।

टी20 विश्व कप इतिहास के 5 सबसे बड़े सफल रन चेज 1- इंग्लैंड 230/8 बनाम दक्षिण अफ्रीका (2016 विश्व कप) टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। उसने 2016 के विश्व कप में मुंबई के वानखेड़े मैदान में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में ये कारनामा किया था। अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए 230 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने इतिहास रचते हुए 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की।

2- दक्षिण अफ्रीका 208/2 बनाम वेस्टइंडीज (2007 विश्व कप) टी20 विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे सफल रन चेज दक्षिण अफ्रीका के नाम है। इस फॉर्मेट के पहले ही विश्व कप यानी 2007 में उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ ये कमाल किया था। जोहानिसबर्ग में खेले गए उस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाकर इस मैच को आसानी से 8 विकेट से जीत लिया।

3- भारत 199/5 बनाम वेस्टइंडीज (2026 विश्व कप) लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत है। 1 मार्च 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने विश्व कप इतिहास के अपने सबसे बड़े सफल रन चेज का कारनामा कर दिखाया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में संजू सैमसन के नाबाद 97 रनों की बदौलत भारत ने 4 गेंद बाकी रहते ही 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाकर ये मैच अपने नाम कर लिया।

4- अमेरिका 197/3 बनाम कनाडा (2024 विश्व कप) 2024 के विश्व कप में अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ 195 रन के लक्ष्य को 7 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया था। डलास में खेले गए मैच में कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए थे। जवाब में अमेरिका ने 3 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाकर मैच को 7 विकेट से जीत लिया। ये टी20 विश्व कप इतिहास का चौथा सबसे बड़ा सफल रन चेज है।