होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

टी-20 विश्व कप में भारत का महारिकॉर्ड, नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ा टोटल बनाकर रचा इतिहास

Mar 05, 2026 09:38 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रनों का विशाल स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया टी-20 विश्व कप के इतिहास में नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई है। इसके अलावा भी मेन इन ब्लू ने कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए हैं।

टी-20 विश्व कप में भारत का महारिकॉर्ड, नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ा टोटल बनाकर रचा इतिहास

टी 20 विश्व कप में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर के साथ टीम इंडिया विश्व कप के इतिहास में नॉकआउट मुकाबलों में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। भारत ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जो इतिहास में कोई और टीम कभी नहीं कर सकी है।

ये भी पढ़ें:सेमीफाइनल में भारत को हराकर 30000 दर्शकों का मुंह बंद करना चाहते हैं हैरी ब्रुक

भारत ने 253 रनों का स्कोर खड़ा किया जो टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टोटल है। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम ने साल 2012 के टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट मुकाबले में 205 रन बनाए थे। भारत और वेस्टइंडीज के बाद विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे बड़ा टोटल बनाने वाली दुनिया की तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है। कंगारू टीम ने साल 2010 के विश्व कप में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी और 197 रन बनाए थे। लिस्ट में चौथे नंबर पर वेस्टइंडीज है, जिसमें साल 2016 के टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम और दर्शकों 196 रन चेज करके रुला दिया था। लिस्ट में इस टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों का पांचवां सबसे बड़ा टोटल भारत के नाम है, जो साल 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उसी सेमीफाइनल मुकाबले का है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 192 रन बनाए थे और वेस्टइंडीज ने 196 रन बना दिए थे।

टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे बड़ा टोटल बनाने वाली टीमें

भारत- 253 बनाम इंग्लैंड (विश्व कप 2026)

वेस्टइंडीज- 205 बनाम ऑस्ट्रेलिया (विश्व कप 2012)

ऑस्ट्रेलिया- 197 बनाम पाकिस्तान (विश्व कप 2010)

वेस्टइंडीज-196 बनाम भारत (विश्व कप 2016)

भारत- 192 बनाम वेस्टइंडीज (विश्व कप 2016, उसी मैच में)

टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम ने एक और कारनामा कर दिया है। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में 2 बार 250 प्लस का टोटल बना दिया है और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। भारत ने साल 2026 के विश्व कप में सुपर-8 के मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले तो 256 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था उसके बाद अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के गेंदबाज की बखिया उधेड़ते हुए 253 रन बना दिए हैं।

ये भी पढ़ें:IND Vs ENG: सेमीफाइनल मुकाबले में क्या है भारत और इंग्लैंड की प्लेइंग XI?

इस 253 रनों के विशाल स्कोर के साथ भारतीय टीम विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गई है। टीम इंडिया ने ऑयरलैंड को पीछे कर दिया है। टॉप-5 सबसे बड़े टोटल में भारतीय टीम का नाम दो बार है। विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा टोटल श्रीलंका ने 2007 के विश्व कप में केन्या के खिलाफ 260 रनों का बनाया था। इसके बाद साल 2026 के विश्व कप में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन बना दिए जो टी-20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम का नाम है जिन्होंने इसी विश्व कप में 254 रन बनाए और अब चौथे नंबर पर फिर से 253 रनों के साथ भारत का नाम आ गया है।

टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा टोटल बनाने वाली टॉप-7

1. श्रीलंका (2007 विश्व कप) 260/6 बनाम केन्या

2. भारत (2026 विश्व कप) 256/4 बनाम जिम्बाब्वे

3. वेस्टइंडीज (2026 विश्व कप ) 254/6 बनाम जिम्बाब्वे

4. भारत (2026 विश्व कप) 253/7 बनाम इंग्लैंड

5. आयरलैंड (2026 विश्व कप) 235/5 बनाम ओमान

6. इंग्लैंड (2016 टी-20 विश्व कप) 230/8 बनाम साउथ अफ्रीका

7. साउथ अफ्रीका (2016 विश्व कप) 229/4 बनाम इंग्लैंड

ये भी पढ़ें:वानखेड़े में भारत के पास इंग्लैंड से 39 साल पुराना बदला लेने का सुनहरा मौका
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।