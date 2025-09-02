'शुभमन गिल को टी20 में वापस लाकर भारत ने खुद ही एक मसला पैदा कर लिया', पूर्व क्रिकेटर ने क्यों कहा?

पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने शुभमन गिल को एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल करने और उपकप्तान बनाए जाने के लिए सुपर स्टार कल्चर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने यू्ट्यूब चैनल पर कहा कि इससे भारत ने खुद ही अपने लिए एक मसला पैदा कर लिया है।

पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने एशिया कप के लिए शुभमन गिल को इंडियन स्क्वाड में शामिल करने और उपकप्तान बनाए जाने के पीछे स्टार फैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भारत ने अपने लिए खुद एक मसला पैदा कर लिया है। गिल एक साल से ज्यादा वक्त बाद टी20 में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने अपना पिछला टी20 इंटरनेशनल जुलाई 2024 में श्रीलंका दौरे पर खेला था जहां से बतौर कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल की शुरुआत हुई थी।

अपने यूट्यूब चैनल पर उथप्पा ने टीम चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिल को शामिल करके चयनकर्ताओं ने खुद ही टीम इंडिया के लिए बैठे-बिठाए एक मसला पैदा कर लिया। रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद 25 साल के गिल को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी और बतौर कप्तान पहली ही टेस्ट सीरीज में युवा बल्लेबाज ने इंग्लैंड में जबरदस्त प्रदर्शन किया। एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज न सिर्फ 2-2 से ड्रॉ रही बल्कि गिल ने बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया।

उथप्पा ने कहा, ‘उन्होंने शुभमन गिल को टी20 क्रिकेट में वापस लाकर खुद ही अपने लिए एक मसला पैदा कर लिया। लेकिन मैं भारतीय क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य से सोचता हूं तो हर दौर में आपके पास सुपरस्टार होते हैं और वे किसी खास खिलाड़ी को इंडियन क्रिकेट के लिए सपोर्ट करते हैं। मैं सोचता हूं कि वो नैरेटिव अब भी जारी है।’

गिल के स्क्वाड में शामिल करने से क्या मसला पैदा हुआ, इसके बारे में तो उथप्पा ने साफ-साफ कुछ नहीं कहा लेकिन उनका इशारा सलामी जोड़ी की तरफ हो सकता है। पिछले एक-डेढ़ साल से टी20 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी सुपर हिट रही है। गिल के आने के बाद अब अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर को लेकर उनमें और संजू सैमसन में सीधे-सीधे कॉम्पटिशन होगा। सैमसन जिस तरह से केरल क्रिकेट लीग में बल्ले से गदर काट रहे हैं, उससे वह बतौर ओपनर अपना दावा और भी मजबूत कर रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

उथप्पा ने साथ में यह भी जोड़ा कि गिल को एशिया कप के लिए चुनने के पीछे कुछ हद तक बिजनस का भी मामला है क्योंकि वह पहले से ही भारतीय क्रिकेट के एक सुपर स्टार हैं।