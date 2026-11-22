न्यूजीलैंड के खिलाफ 720 रन बनाकर भारत ने बनाए 10 महारिकॉर्ड, पहली बार हुआ ये कमाल
भारत ने न्यूजीलैंड के 368 रनों के सामने अपनी पहली पारी 9 विकेट के नुकसान पर 720 रन बनाकर घोषित की। न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारत ने पहली बार 700 रन का आंकड़ा पार किया, इस दौरान 10 धाकड़ रिकॉर्ड्स भी बने।
शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 720 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। यह न्यूजीलैंड की सरमजीं पर किसी भी द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है। जी हां, खुद मेजबान टीम भी आज तक इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। केएल राहुल और ऋषभ पंत के शतकों के दम पर टीम इंडिया यह कमाल करने में कामयाब रही। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने उतरी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की पहली पारी को 368 रनों पर समेट दिया था। हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स की सेंचुरी के दम पर कीवी टीम इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही थी। इसके जवाब में भारत ने 8 अर्धशतकीय साझेदारी की। 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाए और 4 बल्लेबाज -यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल- अर्धशतक लगाने में कामयाब रही। भारतीय पारी के दौरान 10 महारिकॉर्ड्स बने। आइए इन पर एक नजर डालते हैं-
भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट में बने 10 रिकॉर्ड
- न्यूजीलैंड की सरजमीं पर सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर भारत ने बनाया है। इससे पहले मेजबान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में 715 रन बनाए थे।
न्यूजीलैंड में हाईएस्ट टेस्ट स्कोर
720/9d- IND (v NZ, वेलिंगटन, 2026)*
715/6d - NZ (v BAN, हैमिल्टन, 2019)
680/8d - NZ (v IND, वेलिंगटन, 2014)
671/4d - NZ (v SL, वेलिंगटन, 2014)
660/5d - WI (v NZ, वेलिंगटन, 1991)
- भारत ने घर के बाहर अपना सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बनाया है। इससे पहले टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 2010 कोलंबो टेस्ट में 707 रन बनाए थे।
टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर
759/7d बनाम ENG (चेन्नई, 2016)
726/9d बनाम SL (ब्रेबोर्न, 2009)
𝟳𝟮𝟬/𝟵𝗱 बनाम NZ (वेलिंगटन, 2026)*
707/10 बनाम SL (कोलंबो, 2010)
705/7d बनाम AUS (सिडनी, 2004)
- वेलिंगटन के बेसन रिजर्व स्टेडियम में भी पहली बार कोई टीम 720 रन बना पाई है। यह इस मैदान का भी आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
- भारतीय टीम ने 5वीं बार टेस्ट क्रिकेट में 700 रन का आंकड़ा पार किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है जिन्होंने 7 बार यह कारनामा किया है।
टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 700 का स्कोर हासिल करने वाली टीमें-
7 - श्रीलंका
5 - इंडिया
4 - इंग्लैंड
4 - ऑस्ट्रेलिया
4 - वेस्ट इंडीज़
2 - पाकिस्तान
1 - न्यूजीलैंड
- न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारत 700 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली मेहमान टीम बनी है।
- 720 रन टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा इनिंग टोटल है, इससे पहले 1995 में इसी जगह पर वेस्टइंडीज ने 660/5d का स्कोर बनाया था।
- 1955 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था। पिछले 71 सालों में यह दोनों देशों के बीच खेले गए टेस्ट मैचों का सबसे बड़ा स्कोर है।
- टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत पहली ऐसी टीम बनी है जिसने एक पारी में पहले सात विकेट के लिए 50 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप की है।
- भारत का यह न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले टीम इंडिया ने कीवियों के खिलाफ 1999 अहमदाबाद टेस्ट में 583 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें