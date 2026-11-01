भारत ने छक्के जड़ने के मामले में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी
साल 2026 में भारतीय टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के जड़ दिए हैं। भारतीय टीम ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। इससे पहले किसी भी टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलैंडर ईयर में 400 छक्के नहीं जड़े थे।
रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी-20 मैच में भारतीय टीम ने छक्के जड़ने के मामले में इतिहास रच दिया है। साल 2026 में भारतीय टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के जड़ दिए हैं। भारतीय टीम ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। इससे पहले किसी भी टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलैंडर ईयर में 400 छक्के नहीं जड़े थे। भारत ने यह कारनामा सिर्फ 40 मैचों में करके इतिहास रच दिया है।
भारतीय टीम का यह खास रिकॉर्ड उसकी सिक्स हिटिंग पावर को दर्शाता है। यह भी एक दिलचस्प आंकड़ा है कि इन 400 छक्कों में से 142 छक्के न्यूजीलैंड के खिलाफ आए हैं, जो किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ एक कैलेंडर ईयर में जड़े गए सर्वाधिक छक्के हैं। रविवार को हेमिल्टन में खेले जा रहे इस मुकाबले में नमन धीर द्वारा जड़े गए छक्के के साथ टीम इंडिया ने यह खास उपलब्धि हासिल की। मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने विपक्षी टीम के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में 191 रन बनाए हैं और 192 रनों का लक्ष्य रखा है। इस दौरान भारत के आठ विकेट आउट हुए हैं।
भारत ने किए दो बदलाव
सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले के लिए भारत ने अपनी प्लेइंग XI में दो बदलाव किए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस के दौरान बताया कि वरुण चक्रवर्ती को इस सीरीज में पहली बार खेलने का मौका मिला है। चार साल बाद वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार को चौथे मैच में प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि उनका करियर खत्म हो गया है। लेकिन उन्हें पांचवें मैच में खेलने का मौका मिला है। उन्होंने सीरीज के पांच मुकाबलों में से चार में टीम में हिस्सा लिया है।
ऐसी रही टीम की बल्लेबाजी
भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए आज के मुकाबले में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनो फेल रहे। एक ने 10 गेंदों में चार रन बनाए तो दूसरे ने दो गेंदों का सामना करते हुए 1 रन का योगदान किया। हालांकि, पिछले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को प्रतिस्थापित करने और शून्य पर आउट होने वाले ईशान किशन ने आज के मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 32 गेंदों में 61 रन पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला भी आज बोला और उन्होंने अहम मौके पर 23 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे। तिलक वर्मा सिर्फ 8 गेंदों में 6 रन बना सके, जबकि नमन धीर ने 23 गेंदों में 33 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 17 गेंदों में 22 रन बनाकर भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। भुवनेश्वर कुमार ने चार गेंदों में 6 रन बनाए, जबकि अर्शदीप सिंह ने 1 रन का योगदान दिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।