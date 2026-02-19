अभिषेक शर्मा ने लगाई डक की हैट्रिक तो इंडिया कोच बोले- तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी चिंता नहीं
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीन मैचों में डक का शिकार हो चुके हैं। हालांकि, टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने अभिषेक की फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं।
ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा ने पिछले 18 महीनों में खुद को टी20 फॉर्मेट का खतरनाक खिलाड़ी साबित किया। हालांकि, अभिषेक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक जलवा नहीं दिखा पाए हैं। भारत टूर्नामेंट में लगातार चार मैच जीतकर सुपर-8 में पहुंच चुका है लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक खाता खोलने को तरस गए हैं। वह अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ मैच में शून्य पर पवेलियन लौटे। अभिषेक को बुधवार को नीदरलैंड के स्पिनर आर्यन दत्त ने पहले ओवर में बोल्ड किया। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने अभिषेक की डक की हैट्रिक पर रिएक्ट किया है। वह ओपनर की फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं।
'तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी चिंता नहीं'
अभिषेक पेट के संक्रमण के कारण नामीबिया के खिलाफ नहीं खेले थे। उन्हें दो दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। डोएशे ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''नीदरलैंड के खिलाफ मैच से एक दिन पहले अभिषेक ने नेट प्रैक्टिस में बहुत अच्छी बैंटिंग की। उन्होंने 90 मिनट तक बैटिंग की। मुझे लगता है कि हमें उन्हें थोड़ा आराम भी देना होगा। बीच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कुछ दिन अस्पताल में बिताए और फिर मैच मिस किया। उसके लिए अब तक यह प्रतियोगिता कुछ खास नहीं रही है। लेकिन मैच से पहले मैंने उसकी बॉल स्ट्राइकिंग से कुछ अच्छे संकेत देखे। मुझे उसकी फॉर्म को लेकर कोई चिंता नहीं है। वह आगामी मैचों में खेलने के लिए तैयार हैं।''
ये फॉर्मूला आजमा रहीं प्रतिद्वंद्वी टीमें
प्रतिद्वंद्वी टीमें अभिषेक सहित शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए पावरप्ले में ऑफ स्पिनरों का इस्तेमाल कर रही हैं। आर्यन दत्त ने इंडिया मैच में पावरप्ले में तीन ओवर फेंके। उन्होंने अभिषेक के अलावा ईशान किशन (18) को बोल्ड किया। डोएशे का मानना है कि भारत को उंगलियों से गेंदबाजी करने वाले स्पिनरों के खिलाफ अपने खेल में बड़े सुधार की जरूरत है। मेजबान भारत को दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैचों में उंगलियों से गेंदबाजी करने वाले स्पिनरों से निपटने का तरीका ढूंढना होगा।
भारत ने नीदरलैंड को 17 रनों से हराया
कोच ने कहा, ''इससे टीमों को भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में आसानी हुई है। हमारे पास शीर्ष तीन में ज्यादा विकल्प नहीं हैं। हमारे पास संजू सैमसन बेंच पर बैठे हैं और आगामी मैचों को देखते हुए अगर हम उंगलियों के स्पिनरों को देखें तो इस मामले में हमारा सामना न्यूजीलैंड से होगा।'' मैच की बात करें तो शिवम दुबे (66) के तूफानी अर्धशतक के बाद वरुण चक्रवर्ती के फिरकी के जादू से भारत ने नीदरलैंड को 17 रन से हराया। भारत के 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम चक्रवर्ती (14 रन पर तीन विकेट) और शिवम दुबे (35 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदों के सामने सात विकेट पर 176 रन ही बना सकी।
