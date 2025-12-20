शुभमन गिल को ड्रॉप करने के सवाल पर बिना कुछ बोले चले गए गौतम गंभीर, वीडियो हो रहा वायरल
भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर शनिवार को शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर किए जाने के सवाल पर चुप्पी साधे नजर आए। शुभमन गिल को खराब फॉर्म के कारण ड्रॉप कर दिया गया।
बीसीसीआई ने शनिवार को टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। हालांकि विश्व कप के चुनी गई टीम में भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं है। उन्हें टीम से खराब फॉर्म के कारण ड्रॉप कर दिया गया है। गिल अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। उन्होंने इस सीरीज में चार, शून्य और 28 रन बनाए, जबकि चोट के कारण पांचवां मैच नहीं खेल पाए। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उन्हें टीम में जगह नहीं मिलने की वजह खराब फॉर्म बतायाा है, हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने गिल को ड्रॉप किए जाने के सवाल पर कुछ नहीं कहा।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के समाप्त होने के बाद गौतम गंभीर दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर जब एक पत्रकार ने शुभमन गिल (जो कुछ समय पहले तक उप-कप्तान थे) को टीम से बाहर करने के फैसले पर सवाल पूछा, तो गंभीर ने उसका जवाब देने से साफ इनकार कर दिया और वह चलते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए।
गंभीर के इस व्यवहार को लेकर फैंस दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ का मानना है कि कोच को चयन के फैसलों पर पारदर्शिता रखनी चाहिए, जबकि कुछ इसे गंभीर का 'फोकस्ड' अंदाज मान रहे हैं कि वह अब केवल चुनी गई टीम पर ध्यान देना चाहते हैं।
अगरकर ने टीम की घोषणा के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हमें पता है कि वह कितने शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय शायद उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकल पा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ वह बदकिस्मती से पिछले विश्व कप से भी बाहर रह गए थे क्योंकि हमने अलग संयोजन के साथ खेलने का फैसला किया था। टीम चयन में संयोजन का ध्यान रखना होता है। जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुनते हैं तो किसी न किसी को बाहर रहना पड़ता है और इस बार दुर्भाग्य से गिल को बाहर होना पड़ा।’’