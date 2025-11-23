भारत के लिए डराने वाले हैं ये आंकड़े, 450+ रन खर्च करने के बाद मिली है सिर्फ 3 जीत

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट इतिहास में जब भी प्रतिद्वंद्वी टीम ने पहली पारी में 450 या उससे अधिक रन बनाए हैं, तब टीम इंडिया ने सिर्फ तीन बार ही जीत दर्ज की है।

दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया है। भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन 201 के स्कोर तक पांच विकेट झटक लिए थे लेकिन उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है और टीम के स्कोर को 489 तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका द्वारा पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक मैच की पहली पारी में 450 से अधिक रन देने के बाद सिर्फ तीन बार ही मुकाबला जीत सकी है, ऐसे में भारत पर सीरीज गंवाने का खतरा भी मंडराने लगा है।

भारतीय टीम ने जिन तीन मैचों में पहली पारी में 450 से अधिक रन देने के बाद जीत हासिल की, वे सभी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 450 से अधिक रन देने के बाद पहली बार 2003 में जीत हासिल की थी।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- एडिलेड (2003) ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2003-04 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट एडिलेड ओवल में खेला गया था, जो भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे यादगार और ऐतिहासिक जीतों में से एक बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रिकी पोंटिंग ने 242 रनों की दमदार पारी खेली। जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 556 रन बनाए। इस पारी में अनिल कुंबले ने 5 विकेट लिए।

बड़े स्कोर के दबाव में भारत की पारी लड़खड़ाई और टीम ने 100 रन के अंदर ही चार विकेट गंवा दिए। राहुल द्रविड़ (233) और वी.वी.एस. लक्ष्मण (148) ने 5वें विकेट के लिए 303 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की, जिससे भारत वापसी करने में सफल रहा। भारत ने पहली पारी में 523 रन बनाए। दूसरी पारी में अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया के धड़ाधड़ विकेट झटके और 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 196 के स्कोर पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। भारत को जीत के लिए 230 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दूसरी पारी में भी राहुल द्रविड़ (72) ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- बेंगलुरु (2010) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अक्टूबर 2010 में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच काफी यादगार मैच रहा। सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने डेब्यू में दमदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्क्स नॉर्थ ने 128 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 478 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में मुरली विजय के शतक (139) और सचिन तेंदुलकर (214) के दोहरे शतक की मदद से पहली पारी में 495 रन ठोक दिए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की मदद से सिर्फ 223 रन पर सिमट गई। भारत को मैच जीतने के लिए 207 रनों का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए चेतेश्वर पुजारा और सचिन ने अर्धशतक लगाया। भारत ने 45 ओवर में 3 विकेट खोकर 207 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।