Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India Challenge to Win After Opponents Breach the 450 Run Mark Analysing India Three Wins Despite First Innings Deficits
भारत के लिए डराने वाले हैं ये आंकड़े, 450+ रन खर्च करने के बाद मिली है सिर्फ 3 जीत

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट इतिहास में जब भी प्रतिद्वंद्वी टीम ने पहली पारी में 450 या उससे अधिक रन बनाए हैं, तब टीम इंडिया ने सिर्फ तीन बार ही जीत दर्ज की है।

Sun, 23 Nov 2025 03:29 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया है। भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन 201 के स्कोर तक पांच विकेट झटक लिए थे लेकिन उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है और टीम के स्कोर को 489 तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका द्वारा पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक मैच की पहली पारी में 450 से अधिक रन देने के बाद सिर्फ तीन बार ही मुकाबला जीत सकी है, ऐसे में भारत पर सीरीज गंवाने का खतरा भी मंडराने लगा है।

भारतीय टीम ने जिन तीन मैचों में पहली पारी में 450 से अधिक रन देने के बाद जीत हासिल की, वे सभी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 450 से अधिक रन देने के बाद पहली बार 2003 में जीत हासिल की थी।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- एडिलेड (2003)

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2003-04 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट एडिलेड ओवल में खेला गया था, जो भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे यादगार और ऐतिहासिक जीतों में से एक बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रिकी पोंटिंग ने 242 रनों की दमदार पारी खेली। जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 556 रन बनाए। इस पारी में अनिल कुंबले ने 5 विकेट लिए।

बड़े स्कोर के दबाव में भारत की पारी लड़खड़ाई और टीम ने 100 रन के अंदर ही चार विकेट गंवा दिए। राहुल द्रविड़ (233) और वी.वी.एस. लक्ष्मण (148) ने 5वें विकेट के लिए 303 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की, जिससे भारत वापसी करने में सफल रहा। भारत ने पहली पारी में 523 रन बनाए। दूसरी पारी में अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया के धड़ाधड़ विकेट झटके और 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 196 के स्कोर पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। भारत को जीत के लिए 230 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दूसरी पारी में भी राहुल द्रविड़ (72) ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- बेंगलुरु (2010)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अक्टूबर 2010 में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच काफी यादगार मैच रहा। सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने डेब्यू में दमदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्क्स नॉर्थ ने 128 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 478 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में मुरली विजय के शतक (139) और सचिन तेंदुलकर (214) के दोहरे शतक की मदद से पहली पारी में 495 रन ठोक दिए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की मदद से सिर्फ 223 रन पर सिमट गई। भारत को मैच जीतने के लिए 207 रनों का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए चेतेश्वर पुजारा और सचिन ने अर्धशतक लगाया। भारत ने 45 ओवर में 3 विकेट खोकर 207 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

भारत बनाम इंग्लैंड- चेन्नई (2016)

भारत और इंग्लैंड के बीच 2016 में खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था। करुण नायर ने इस मैच में तिहरा शतक लगाया था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 477 रन बनाए। मोईन अली ने 146 रनों की शतकीय पारी खेली। जो रूट ने 88 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के विशाल स्कोर के जवाब में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। भारत ने 190.4 ओवर में 7 विकेट पर 759 रन बनाकर पारी घोषित की। लोकेश राहुल ने 199 और करुण नायर ने 303 रन बनाए। 282 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद भी भारत की जीत पक्की नहीं थी लेकिन रविंद्र जडेजा ने आखिरी दिन बेहतरी प्रदर्शन किया और दूसरी पारी में सात विकेट लेकर टीम को दमदार जीत दिलाई।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
