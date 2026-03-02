भारत इस वजह से सेमीफाइनल का हकदार था, कप्तान सूर्या की दो टूक; बताया सैमसन को क्यों मिला फल?

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की सीट कंफर्म कर ली है। भारत ने 'करो या मरो' मैच में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से शिकस्त दी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि भारत क्यों सेमीफाइनल का हकदार था?

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। भारत ने वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया मुकाबला दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' जैसा था। वेस्टइंडीज ने 195/4 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने 19.2 ओवर में 199 रन बनाकर जीत दर्ज की। यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत द्वारा चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट है। भारत के लिए संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली। उन्होंने बतौर ओपनर उतरने के बाद 50 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और चार छक्के हैं। सूर्या ने बताया कि भारत क्यों सेमीफाइनल में जगह का हकदार था।

'हम जिस तरह से पहले मैच से…' कप्तान सूर्या ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने पर कहा, ''यह बहुत अच्छा एहसास है। यह 'करो या मरो', क्वार्टर फाइनल मैच की तरह था। जिस तरह से टीम खेली, वो शानदार रहा। हम जिस तरह से पहले मैच से खेल रहे हैं, हम सेमीफाइनल के हकदार थे। अभी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। मुंबई जाएंगे और वहां जाकर ही देखेंगे कि क्या करना है।'' बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। भारत ने शुरुआती चरण में चारों मैचों जीते लेकिन सुपर-8 राउंड में साउथ अफ्रीका के के खलिाफ हार का मुंह देखना पड़ा। फिर सूर्या ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म किया।

संजू सैमसन को क्यों मिला फल? भारतीय कप्तान ने विकेटकीपर सैमसन की शान में कसीदा पढ़ा है, जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने कहा कि सैमसन को कड़ी मेहनत का फल मिला। सूर्या ने कहा, ''मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। मैंने उनसे भी यही कहा। यह सब उनकी कड़ी मेहनत का फल है, जो वह तब कर रहे थे जब नहीं नहीं खेल रहे थे। उन्हें इसका फल सही समय पर मिला है। उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए टीम को जीत दिलाई।'' मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। खचाखच भरे ईडन गार्डन्स पर भारत के फॉर्म में चल रहे सभी बल्लेबाज नाकाम रहे लेकिन सैमसन ने करियर की सबसे यादगार पारी खेली।