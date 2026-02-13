ऐतिहासिक जीत के बावजूद कप्तान सूर्या ने की नामीबिया की तारीफ, बोले- हम इतना स्कोर बनाते
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ 93 रनों से जीत दर्ज की। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया की तारीफ की है। भारत ने 209/9 का स्कोर बनाया था।
सूर्यकमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मैच में नामीबिया को 93 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 9 विकेट पर 209 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रनों पर सिमट गई। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने फिफ्टी (28 गेंदों में 52) जड़ने के अलावा दो विकेट चटकाए। ओपनर ईशान किशन (24 गेंदों में 61) ने भी आतिशी अर्धशतक जमाया। ऐतिहासिक जीत के बावजूद सूर्या ने नामीबिया की तारीफ की है। दरअसल, तूफानी शुरुआत के बावजूद भारत ने 12वें तक 124 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। सूर्या का कहना है कि एक समय लगा था कि हम 240 प्लस स्कोर बनाएंगे लेकिन नामीबिया के बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। सूर्या के बल्ले से 13 गेंदों में 12 रन निकले।
'6-7 ओवर के बाद लगा कि हम...'
सूर्यकुमार ने नामीबिया को रौंदने के बाद कहा, "मुझे लगता है कि यह सभी के लिए अच्छा मैच रहा। बैटिंग के लिए पिच आसान नहीं थी। हालांकि, जिस तरह से ईशान और संजू ने शुरुआत की, उससे लगा नहीं कि मुश्किल विकेट है। दो-तीन जल्दी विकेट गिरने के बाद शिवम और हार्दिक के बीच पार्टनरशिप शानदार पार्टनरशिप हुई। बॉल थोड़ी रुक कर आ रही थी लेकिन मैं नामीबिया के बॉलर्स से क्रेडिट नहीं लेना चाहता। उन्होंने वाकई बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनके पास अपने प्लान थे, जिसपर बहुत अच्छे से अमल किया। उनकी बॉलिंग ने प्रभावित किया। 6-7 ओवर के बाद लगा कि हम 240, 250 के पार जा सकते हैं लेकिन क्रिकेट हमेशा संतुलन बना देता है। हमने दो-तीन जल्दी विकेट खो दिए लेकिन फिर एक अच्छी पार्टनरशिप हुई और आखिर में अच्छा फिनिश भी हुआ।''
सूर्यकुमार ने पढ़ा हार्दिक का कसीदा
उन्होंने आगे कहा, ''जसप्रीत बुमराह ने अपने कोट के चार ओवर डाले, जो सकारात्मक बाता है। उनका टीम में वापस आना अच्छा है। वह अगले मैच के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप में अच्छी बॉलिंग करते हैं। भारतीय कप्तान ने हार्दिक की प्रशंसा करते हुए कहा, '' वह नई बॉल से, पुरानी बॉल से और जब भी जरूरत होती है डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं। उनकी बैटिंग एक बड़ा बूस्ट है। वह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। यह टीम के लिए अच्छी बात है। हर मैच अहम है। हमारी शुरुआत थोड़ी खराब थी लेकिन अब हम सही रास्ते पर हैं।" लगातार दो जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम को टूर्नामेंट में अपने अगले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी से भिड़ना है। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित होगा।
