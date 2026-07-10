'हमसे गलतियां होंगी और...' इंग्लैंड से पहली बार सीरीज हारने के बाद क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर?
भारत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भी करारी हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड ने 37 गेंद बाकी रहते मैच अपने नाम कर लिया। जानिए, हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कुछ कहा?
टीम इंडिया ने आयरलैंड के बाद इंग्लैंड में भी T20I सीरीज गंवा दी है। इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में चौथे टी20 में भारत को 9 विकेट से धूल चटाई। कप्तान श्रेयस अय्यर की 49 गेंदों में नाबाद 80 रनों की पारी के दम पर भारत ने 158/7 का स्कोर खड़ा किया। मेजबान इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में टारगेट चेज कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों में 79 और फिल साल्ट ने 42 गेंदों में 59 रन बनाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 146 रनों की अटूट साझेदारी की। इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इंग्लैंड ने भारत से पहली बार द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती है।
'हमने देखा कि इंग्लैंड ने कितनी जल्दी…'
श्रेयस की कप्तानी में भारत को पिछले छह मैचों में से पांच में हार का मुंह पड़ा है। वह लगातार पांच टी20 इंटरनेशनल मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। श्रेयस ने चौथे टी20 के बाद कहा, ''फिर से निराशाजनक नतीजा रहा। निश्चित रूप से 158 बोर्ड पर परफेक्ट स्कोर नहीं था। और हमने देखा कि इंग्लैंड ने कितनी जल्दी चेज किया। जब हमारी टीम बॉलिंग पर आई तो मैंने गेंदबाजों से कहा कि वे जितना हो सके अपनी लेंथ रिपीट करें क्योंकि मिडिल स्टंप और लेग स्टंप के ऊपर हिट करना और बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता है कि हम अपनी योजनाओं को सही तरह से लागू नहीं कर पाए। हमने देखा कि जब हम पेस बदल रहे थे, जब हम कुछ और ट्राई कर रहे थे तो उन्होंने उन लूज बॉल्स पर रन बनाए।''
'बदलाव के दौर में हमसे गलतियां होंगी और'
भारतीय कप्तान ने आगे कहा, ''मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूं लेकिन अगर उससे टीम नहीं जीतती तो ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि मेरी टीम जीते। लेकिन बदकिस्मती से आज वह दिन नहीं था।'' उन्होंने कहा, ''टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और हमसे गलतियां होंगी। कई युवा खिलाड़ी पहली बार इन कंडीशन में खेल रहे हैं। गलतियां उन्हें जरूर एहसास कराएंगी कि हालात के मुताबिक ढलना कितना जरूरी है। गलतियों से जल्दी सीखें ताकि टीम को इसका फायदा मिले। और मुझे यकीन है कि टीम में जल्दी सीखने वाले खिलाड़ी हैं। मुझे यकीन है कि वे अपने प्रदर्शन का आकलन करेंगे और अगले मैच में मजबूत होकर वापसी करेंगे।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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