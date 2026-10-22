नमन धीर की इस खूबी ने जीता कप्तान श्रेयस अय्यर का दिल, रिकॉर्ड जीत के बाद बोले- जिस तरह बल्लेबाजी की…
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में ऐतिहासिक जीत हासिल की। नमन धीर ने भारत की जीत की नैया पार लगाई। दबाव में नमन के धैर्य और संयम से कप्तान श्रेयस अय्यर बेहद प्रभावित हुए।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने गुरुवार को ऑलराउंडर नमन धीर की सराहना करते हुए कहा कि दबाव की परिस्थितियों में उनका शांत और संयमित स्वभाव टीम के लिए काफी अहम है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 226 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का अब तक का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड है। संजू सैमसन की 67 रन की तूफानी पारी के बाद अय्यर और नमन धीर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अय्यर ने 28 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि नमन ने महज 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन की पारी के साथ भारत की जीत सुनिश्चित की।
नमन की इस खूबी ने जीता अय्यर का दिल
पिछले महीने भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले नमन की तारीफ करते हुए अय्यर ने कहा, ''वह हमें कई विकल्प देते हैं। खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी ऑफ स्पिन उपयोगी साबित हो सकती है। उनके दो-तीन महत्वपूर्ण ओवर मैच का रुख बदल सकते हैं।'' उन्होंने आगे कहा, ''मुझे व्यक्तिगत रूप से उनका शांत और संयमित स्वभाव बेहद पसंद आया। जिस तरह उन्होंने आज बल्लेबाजी की, वह देखना शानदार था।'' न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में हालांकि नमन को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। अय्यर ने माना कि मैच आगे बढ़ने के साथ पिच बल्लेबाजी के लिए अधिक अनुकूल होती गई। उन्होंने कहा, ''जब हमने गेंदबाजी शुरू की, तो मुझे लगा कि पिच थोड़ी धीमी है और गेंद रुककर आ रही है। हमें बल्लेबाजों के लिए मुश्किल लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गेंदें सही जगह टप्पा नहीं खाई।''
'वे अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या...'
उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, ओस आने लगी और पिच बल्लेबाजी के लिए सपाट होती गई। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आने लगी, जिससे न्यूजीलैंड को लय हासिल करने और 220 रन तक पहुंचने में मदद मिली।" भारत ने पावरप्ले के छह ओवर में एक विकेट पर 94 रन बनाकर लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत की। अय्यर ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, ''आपको उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें किस तरह बल्लेबाजी करनी है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जब वे लय में आ जाते हैं, तो उसी गति को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज का मुकाबला इसका बेहतरीन उदाहरण था।'' न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय सलामी बल्लेबाजों की आक्रामक शुरुआत को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी टीम आगामी मुकाबलों में पावरप्ले के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। सैंटनर ने कहा, "एक बार फिर उन्होंने पावरप्ले में काफी रन बनाए। हम शायद अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर नहीं थे। हमें कुछ चीजों में सुधार करना होगा।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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