भारत ने ध्वस्त किया छक्कों का रिकॉर्ड, एक पारी में 17 सिक्स जड़कर इतिहास में दर्ज कराया नाम
भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे मुकाबले में छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया है। टीम ने विश्व कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए आंकड़े दर्ज करा दिए हैं। भारत इस मैच में 17 छक्के जड़े जो विश्व कप में उनके द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 256 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी की सबसे बड़ी विशेषता भारतीय खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए गगनचुंबी छक्के रहे। भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी पारी के दौरान कुल 17 छक्के जड़े, जो टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत द्वारा एक पारी में लगाए सबसे ज्यादा छक्के हैं।
इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ भारत ने अपने ही दो साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले, भारतीय टीम ने साल 2024 के टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रोस आइलेट में 15 छक्के लगाए थे। अब 17 छक्कों के साथ भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इतना ही नहीं, इस मौजूदा विश्व कप संस्करण में भारत के कुल छक्कों की संख्या अब 63 तक पहंच गई है, जो किसी एक टूर्नामेंट में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले साल 2024 में भारत ने पूरे टूर्नामेंट में 61 छक्के लगाए थे। वर्तमान में केवल वेस्टइंडीज (66 छक्के) ही इस सूची में भारत से आगे है।
इस रिकॉर्डतोड़ पारी के मुख्य सूत्रधार हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा रहे। हार्दिक पांड्या ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। उन्होंने अपनी पारी को आखिरी दो गेंदों में दो छक्कों के साथ ही समाप्त किया। हार्दिक पांड्या 23 गेंदों में शानदार 50 रन बनाकर नाबाद रहे। विशेष बात यह रही कि पांड्या ने अपना अर्धशतक एक बेहतरीन छक्के के साथ ही पूरा किया। वहीं, युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी जबरदस्त 44 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को 250 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इन दोनों बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने जिम्बाब्वे का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बेबस नजर आया।
भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली। उन्होंने 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और विश्व कप में अपनी पहली फिफ्टी जड़ी। अभिषेक के अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 13 गेंदों में 33 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 3 चौके 2 छक्के जड़े। ईशान किशन ने 24 गेंद में 38 रन बनाए और अपनी पारी के दौरान चार चौके एक छक्के जड़े। भारत की पारी की शानदार शुरुआत छक्कों के साथ संजू सैमसन ने की। उन्होंने 15 गेंदों में 24 रन बनाए जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।