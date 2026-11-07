न्यूजीलैंड को 21 साल बाद एक कैलेंडर ईयर में मिली सबसे ज्यादा हार, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड टूटा

न्यूजीलैंड की टीम ने जारी कैलेंडर ईयर में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकाबले गंवा दिए हैं। इससे पहले 2005 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 10 मैचों में हराया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

न्यूजीलैंड की टीम को भारत के खिलाफ लगातार दूसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चार रन से हराया। भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इस हार के साथ न्यूजीलैंड के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। न्यूजीलैंड की टीम ने तीनों फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर (2026) में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच गंवा दिए हैं। वेलिंगटन में जीत के लिये 47 ओवर में 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 26 ओवर में सात विकेट 113 रन पर गंवा दिये थे जब बारिश शुरू हो गई । उस समय डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर भारत को 109 रन की जरूरत थी। और इस वजह से भारत को डीएलएस पद्धति के जरिए चार रनों से जीत दे दी गई। भारत ने अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया।

न्यूजीलैंड की एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा हार न्यूजीलैंड की टीम ने इस साल (कैलेंडर ईयर) भारत के खिलाफ अपना 11वां मैच गंवाया है। यह किसी एक साल में किसी भी टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड की सबसे ज्यादा हार का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। ऑस्ट्रेलिया ने 2005 में न्यूजीलैंड को 10 मैचों में हराया था। वहीं 2008 में इंग्लैंड की टीम ने 9 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को धोया था। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने घर पर लगातार दो वनडे मैच 2019 में गंवाए थे। उस समय भारत ने ही उसे मात दी थी।

एक कैलेंडर ईयर में किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ न्यूजीलैंड की सबसे ज्यादा हार 11* बनाम भारत, 2026 में

10 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2005 में

9 बनाम इंग्लैंड, 2008 में

न्यूजीलैंड ने बनाए सिर्फ 134 रन भारत ने अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया। आकिब नबी ने सात ओवर में 31 रन देकर दो विकेट लिये जबकि अंशुल कम्बोज ने आठ ओवर में 25 रन देकर दो विकेट चटकाये । वहीं बराड़ ने दस ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये जो उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है । उन्होंने शॉर्ट गेंदों का बखूबी इस्तेमाल करके मेजबान मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। अर्शदीप सिंह ने सात ओवर में 16 रन दिये लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिली । उन्होंने हालांकि बेहद अनुशासित और सटीक गेंदबाजी करके दबाव बनाया । भारतीय गेंदबाजों ने 176 डॉट गेंदें फेंकी।