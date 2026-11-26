गुरनूर बराड़ को मिल सकता है दूसरे टेस्ट मैच में मौका? गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने दिया हिंट
गुरनूर बराड़ को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिल सकता है। गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल का मानना है कि गुरनूर यहां की परिस्थितियों के अनुकूल होगा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच अंतिम दिन रिजल्ट नहीं आने पर ड्रॉ रहा था। हालांकि मैच को जल्दी खत्म करने को लेकर भी कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में भारतीय टीम बदलाव के साथ उतर सकती है। मोहम्मद सिराज के नाम को लेकर काफी चर्चा हुई थी लेकिन भारत के गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने गुरनूर बराड़ के दूसरे मैच में खेलने को लेकर हिंट दिया है।
हमारी नजर होगी
वेलिंग्टन की बेहद सपाट पिच पर भारत के चार सदस्यीय तेज आक्रमण में कमी थी और क्राइस्टचर्च में गेंद में कुछ गति और जहर जोड़ने के लिए गुरनूर बरार की मदद ली जा सकती है, जो बहुत तेजी से नरम होती दिख रही है। मोर्कल ने कहा, "जब से वह भारतीय टीम में शामिल हुए हैं, उनकी गति और उछाल को लेकर काफी उत्साह है।" उन्होंने यह भी पुष्टि की कि सभी गेंदबाज चयन के लिए उपलब्ध हैं। "मुझे लगता है कि वह ऐसा लड़का है जो यहां की परिस्थितियों के अनुकूल होगा। आगे यह कैसे कार्य करेगा इस पर हमारी नजर होगी।''
उन्होंने आगे कहा. ''गुरनूर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह सभी सही चीजें कर रहा है। लेकिन फिर, एक खिलाड़ी के रूप में चयन एक ऐसी चीज है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता है। उसे बस यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब उसे मौका मिले तो वह तैयार हो। कई बार, जब हम उस मौके के करीब होते हैं, एक गेंदबाज के रूप में आप विचलित हो सकते हैं। जब उसे अपना मौका मिलता है, और आप कभी नहीं जानते हैं, मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि वह 100 प्रतिशत तैयार है।"
अवसर के लिए तैयार रहें
मोर्कल ने यह भी स्वीकार किया कि गुरनूर बराड़ अपने प्रदर्शन से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और टीम चाहती है कि वह भविष्य में मिलने वाले किसी भी अवसर के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा, ''गुरनूर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम में जगह बनाने के लिए तैयार हैं। उसे बस मौका मिलते ही तैयार रहने की जरूरत है। मेरा काम उसे पूरी तरह से तैयार रखना है।''
गेंदबाजी कोच ने यह भी कहा कि टीम का मुख्य लक्ष्य विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का फाइनल खेलना है। उन्होंने कहा, ''ये सभी खिलाड़ी डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना चाहते हैं। हर खराब सत्र के बाद, हम सिर्फ उसी में उलझ नहीं सकते। हमें सत्र दर सत्र विश्लेषण करना होगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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