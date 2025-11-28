Cricket Logo
गिल-अय्यर की चोट पर गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने दिया लेटेस्ट अपडेट, श्रेयस ने शुरू कर दिया रिहैब

गिल-अय्यर की चोट पर गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने दिया लेटेस्ट अपडेट, श्रेयस ने शुरू कर दिया रिहैब

संक्षेप:

मोर्कल ने पुष्टि की है कि शुभमन गिल अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। वहीं गेंदबाजी कोच ने ये भी बताया है कि श्रेयस अय्यर ने रिहैब शुरू कर दिया है। दोनों खिलाड़ी हाल में चोट के कारण आगामी सीरीज से बाहर हैं।

Fri, 28 Nov 2025 09:00 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने चोटिल बल्लेबाजों शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर एक पॉजिटिव अपडेट दिया है। दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी चोटों के कारण इस सीरीज से बाहर हैं, लेकिन वह रिकवरी कर रहे हैं, जोकि टीम के लिए अच्छा संकेत है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार को रांची में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम का कप्तान चुना गया है। शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं।

मोर्कल ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की चोट से वापसी पर सकारात्मक अपडेट दिए। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि इस पर मेडिकल स्टाफ द्वारा अपडेट देना सबसे अच्छा है लेकिन मैंने दो दिन पहले शुभमन से बात की, वह अच्छी तरह उबर रहे हैं। यह सुनकर खुशी हुई। श्रेयस ने भी रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया है जो शानदार है। हम जल्द ही उनका टीम में स्वागत करने की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वे स्वस्थ हैं और टीम में वापसी की तैयारी शुरू कर रहे हैं।" सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने की वजह से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे युवा तेज गेंदबाज़ों के लिए यह सीरीज बड़ा मौका है।

श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान क्षेत्ररक्षण करते समय पेट में गंभीर चोट लगी थी, जिससे उनकी तिल्ली में चोट लग गई और आंतरिक रक्तस्राव होने लगा। चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और एक मामूली प्रक्रिया के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद कर दिया गया। वनडे सीरीज के दौरान अय्यर को फील्डिंग करते समय चोट लग गई थी, जब उन्होंने एलेक्स कैरी का शानदार कैच लेने के लिए पीछे की ओर डाइव लगाई थी। इस चोट के कारण उनकी बाईं पसली के नीचे गंभीर चोट लग गई, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के काफी करीब चोट लग गई।

गिल को कोलकाता में पहले टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में ऐंठन का सामना करना पड़ा था । वह चोट के कारण गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेल सके हैं। गिल के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नौ दिसंबर से शुरू होने वाली आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भी खेलने की संभावना भी कम ही है।

