भारत ने पाकिस्तान को अकेले चैंपियन मानने से किया इनकार, बारिश से धुले फाइनल में हुआ जमकर बवाल
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल बारिश की वजह से रद्द हो गया। हालांकि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को अकेला विजेता घोषित कर दिया, जिसका भारत ने बहिष्कार किया।
भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को ढाका में पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल होना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण बिना टॉस के ही मैच रद्द हो गया। इसके बाद भारत ने ट्रॉफी वितरण समारोह का बहिष्कार कर दिया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (सीएबीआई) ने भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल बारिश के कारण धुल जाने के बाद पाकिस्तान को मेन्स ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का अकेला विजेता घोषित करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। सीएबीआई इस फैसले को पूरी तरह से खारिज करता है और चाहता है कि भारत और पाकिस्तान को जॉइंट विजेता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
पाकिस्तान को रन रेट के आधार पर बनाया चैंपियन
भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला फाइनल मुकाबला लगातार बारिश के कारण बिना टॉस हुए ही रद्द कर दिया गया। हालांकि मैच रेफरी ने बेहतर नेट रन-रेट का हवाला देते हुए पाकिस्तान को टूर्नामेंट का एकमात्र विजेता घोषित करने का फैसला किया।
सीएबीआई के अनुसार, टूर्नामेंट के टेक्निकल नियमों का सेक्शन 27 खास तौर पर टाई हुए फाइनल से संबंधित है और दोनों वाक्य उसी स्थिति का जिक्र करते हैं। सीएबीआई ने इस मामले को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की टेक्निकल कमेटी के सामने उठाया, जो शुरू में दोनों टीमों को जॉइंट विजेता घोषित करने पर सहमत हुई थी।
फाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद ट्रॉफी पाकिस्तान को सौंप दी गई, जिसके बाद भारतीय टीम ने सम्मान समारोह में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह फैसला नियमों के खिलाफ है। क्योंकि फाइनल मुकाबला टाई होने या बारिश की वजह से रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए।
शैलेंद्र यादव का बयान
सीएबीआई महासचिव शैलेंद्र यादव ने एक बयान में कहा ,'' मैं बहुत निरश हूं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने खुद को दृष्टिबाधित क्रिकेट एशिया कप फाइनल में एक भी गेंद फेंके बिना विजेता घोषित कर लिया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं ।''
उन्होंने कहा ,'' जब बारिश के कारण फाइनल में एक गेंद भी नहीं डाली जा सकी तो विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद की तकनीकी समिति के फैसले और टूर्नामेंट के नियमों के आधार पर मसले का हल निकाला जाना चाहिये था । इसके लिये रिजर्व दिन या दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित करना विकल्प हो सकता था ।''
विश्व ब्लाइंड क्रिकेट परिषद और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सुल्तान शाह ने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल तकनीकी समिति के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें संयुक्त विजेता घोषित करने की बात कही थी और मैच रेफरी को भी यही निर्णय मानने के लिए मजबूर किया।
भारत बना था चैंपियन
भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बुधवार को ढाका के बसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में बांग्लादेश पर आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए 'एशिया कप ब्लाइंड क्रिकेट 2026' के फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। पाकिस्तान के खिलाफ एक रोमांचक फाइनल होने की उम्मीद थी, खासकर इसलिए क्योंकि लीग चरण में भारत को पाकिस्तान के हाथों एक विकेट से करीबी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारत का सपना अधूरा रह गया क्योंकि मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। भारत ने 2016 में पहला खिताब जीता था लेकिन 2020 में कोविड-19 के कारण यह टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो पाया था। इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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