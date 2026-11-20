भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल बारिश की वजह से रद्द हो गया। हालांकि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को अकेला विजेता घोषित कर दिया, जिसका भारत ने बहिष्कार किया।

भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को ढाका में पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल होना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण बिना टॉस के ही मैच रद्द हो गया। इसके बाद भारत ने ट्रॉफी वितरण समारोह का बहिष्कार कर दिया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (सीएबीआई) ने भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल बारिश के कारण धुल जाने के बाद पाकिस्तान को मेन्स ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का अकेला विजेता घोषित करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। सीएबीआई इस फैसले को पूरी तरह से खारिज करता है और चाहता है कि भारत और पाकिस्तान को जॉइंट विजेता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

पाकिस्तान को रन रेट के आधार पर बनाया चैंपियन भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला फाइनल मुकाबला लगातार बारिश के कारण बिना टॉस हुए ही रद्द कर दिया गया। हालांकि मैच रेफरी ने बेहतर नेट रन-रेट का हवाला देते हुए पाकिस्तान को टूर्नामेंट का एकमात्र विजेता घोषित करने का फैसला किया।

सीएबीआई के अनुसार, टूर्नामेंट के टेक्निकल नियमों का सेक्शन 27 खास तौर पर टाई हुए फाइनल से संबंधित है और दोनों वाक्य उसी स्थिति का जिक्र करते हैं। सीएबीआई ने इस मामले को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की टेक्निकल कमेटी के सामने उठाया, जो शुरू में दोनों टीमों को जॉइंट विजेता घोषित करने पर सहमत हुई थी।

फाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद ट्रॉफी पाकिस्तान को सौंप दी गई, जिसके बाद भारतीय टीम ने सम्मान समारोह में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह फैसला नियमों के खिलाफ है। क्योंकि फाइनल मुकाबला टाई होने या बारिश की वजह से रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए।

शैलेंद्र यादव का बयान सीएबीआई महासचिव शैलेंद्र यादव ने एक बयान में कहा ,'' मैं बहुत निरश हूं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने खुद को दृष्टिबाधित क्रिकेट एशिया कप फाइनल में एक भी गेंद फेंके बिना विजेता घोषित कर लिया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं ।''

उन्होंने कहा ,'' जब बारिश के कारण फाइनल में एक गेंद भी नहीं डाली जा सकी तो विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद की तकनीकी समिति के फैसले और टूर्नामेंट के नियमों के आधार पर मसले का हल निकाला जाना चाहिये था । इसके लिये रिजर्व दिन या दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित करना विकल्प हो सकता था ।''

विश्व ब्लाइंड क्रिकेट परिषद और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सुल्तान शाह ने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल तकनीकी समिति के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें संयुक्त विजेता घोषित करने की बात कही थी और मैच रेफरी को भी यही निर्णय मानने के लिए मजबूर किया।