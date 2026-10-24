पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब भारत, टी20 इंटरनेशनल में पूरे किए 300 मैच
भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल में 300 मैच खेलने वाली दूसरी टीम बन गई है। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जोकि अब भारत के निशाने पर है।
भारतीय टीम ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में उतरते ही एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। टी20 इंटरनेशनल में भारत अपना 300वां मैच खेलने उतरा है। इसके साथ ही भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल में 300 या उससे अधिक मैच खेलने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्राइस्टचर्च में दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान की टीम के नाम है। पाकिस्तान ने अब तक टी20 इंटरनेशनल में 304 मैच खेले हैं, जबकि भारतीय टीम के नाम अब 300 मैच हो गए हैं। वह पाकिस्तान के बाद 300 या उससे अधिक मैच खेलने वाली दूसरी टीम बनी। न्यूजीलैंड की टीम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। टीम ने 269 मैच खेले हैं। वेस्टइंडीज ने अब तक 260 और इंग्लैंड ने 233 मुकाबले खेले हैं।
भारतीय टीम ने अब तक 299 मैच खेलते हुए 199 मैचों में जीत हासिल की है और अगर शनिवार को भारतीय टीम जीत हासिल करने में सफल होती है तो वह 200 मैच जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। पाकिस्तान ने 304 मैचों में से 176 में जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड ने 135 मैचों में जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज ने 111 और इंग्लैंड ने 128 मैचों में बाजी मारी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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