भारत बना नंबर-1, पाकिस्तान फिसड्डी; देखें एशियन लीजेंड्स लीग की पॉइंट्स टेबल

एशियन लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान को धूल चटाकर भारत ने पॉइंट्स टेबल में बाजी मार ली है। टीम इंडिया की यह टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत थी। वहीं पाकिस्तान बैक टू बैक दो मैच हारकर सबसे फिसड्डी है।

भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना लीजेंड्स लीग का दूसरा मुकाबला जीत लिया है। इससे पहले टीम इंडिया ने बांग्लादेश टाइगर्स को धूल चटाई थी। लगातार दो मैच जीतने के बाद टीम इंडिया एशियन लीजेंड्स लीग 2026 पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। भारत के खाते में कुल 4 अंक है और टीम इंडिया का नेट रन रेट (1.032) भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं सभी 6 टीमों में सबसे बेहतर है। वहीं लगातार दूसरा मैच हारने वाली पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे लगी हुई है। भारत से हारने से पहले उन्हें एशियन स्टार्स के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था।

एशियन लीजेंड्स लीग 2026 पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार ड्रॉ नो रिजल्ट पॉइंट्स इंडियन रॉयल्स 2 2 0 0 0 4 श्रीलंकाई लायंस 2 2 0 0 0 4 एशियन स्टार्स 2 1 0 0 1 3 अफगानिस्तान पठान्स 2 0 1 0 1 1 बांग्लादेश टाइगर्स 2 0 2 0 0 0 पाकिस्तान पैंथर्स 2 0 2 0 0 0

कैसा रहा भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला? पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत के सामने 168 रनों का टारगेट रखा था। कप्तान ऋषि धवन की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया ने इसे 2 विकेट रहते चेज कर लिया। शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, दिनेश कार्तिक और अंबाती रायुडू जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं, मगर वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले। पाकिस्तान अपने पूर्व दिग्गजों के दम पर भारत से कड़ा मुकाबला करने उतरा थी, लेकिन उसे हार का सामाना करना पड़ा।

168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। नमन ओझा 4 (4) बनाकर आउट हुए, उन्हें मोहम्मद इरफान ने आउट किया। अभिषेक जलोटा ने 19 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 30 रनों की धुआंधार शुरुआत देने की कोशिश की। नंबर चार पर उतरे कप्तान ऋषि धवन ने 32 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी, उनका साथ इस रनचेज में सुभोद भाटी ने 46 रनों की पारी खेलकर दिया। भारत ने इस टारगेट को 17.3 ओवर में ही चेज सीजन की दूसरी जीत दर्ज की।