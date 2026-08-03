भारत बना नंबर-1, पाकिस्तान फिसड्डी; देखें एशियन लीजेंड्स लीग की पॉइंट्स टेबल
एशियन लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान को धूल चटाकर भारत ने पॉइंट्स टेबल में बाजी मार ली है। टीम इंडिया की यह टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत थी। वहीं पाकिस्तान बैक टू बैक दो मैच हारकर सबसे फिसड्डी है।
भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना लीजेंड्स लीग का दूसरा मुकाबला जीत लिया है। इससे पहले टीम इंडिया ने बांग्लादेश टाइगर्स को धूल चटाई थी। लगातार दो मैच जीतने के बाद टीम इंडिया एशियन लीजेंड्स लीग 2026 पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। भारत के खाते में कुल 4 अंक है और टीम इंडिया का नेट रन रेट (1.032) भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं सभी 6 टीमों में सबसे बेहतर है। वहीं लगातार दूसरा मैच हारने वाली पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे लगी हुई है। भारत से हारने से पहले उन्हें एशियन स्टार्स के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था।
एशियन लीजेंड्स लीग 2026 पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|इंडियन रॉयल्स
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|श्रीलंकाई लायंस
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|एशियन स्टार्स
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|अफगानिस्तान पठान्स
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|बांग्लादेश टाइगर्स
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|पाकिस्तान पैंथर्स
|2
|0
|2
|0
|0
|0
कैसा रहा भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला?
पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत के सामने 168 रनों का टारगेट रखा था। कप्तान ऋषि धवन की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया ने इसे 2 विकेट रहते चेज कर लिया। शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, दिनेश कार्तिक और अंबाती रायुडू जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं, मगर वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले। पाकिस्तान अपने पूर्व दिग्गजों के दम पर भारत से कड़ा मुकाबला करने उतरा थी, लेकिन उसे हार का सामाना करना पड़ा।
168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। नमन ओझा 4 (4) बनाकर आउट हुए, उन्हें मोहम्मद इरफान ने आउट किया। अभिषेक जलोटा ने 19 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 30 रनों की धुआंधार शुरुआत देने की कोशिश की। नंबर चार पर उतरे कप्तान ऋषि धवन ने 32 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी, उनका साथ इस रनचेज में सुभोद भाटी ने 46 रनों की पारी खेलकर दिया। भारत ने इस टारगेट को 17.3 ओवर में ही चेज सीजन की दूसरी जीत दर्ज की।
पाकिस्तान की इस मुकाबले में तेज शुरुआत रही थी, लेकिन 18 रन पर पहला झटका यासिर बट्ट के रूप में लगा। इसके बाद इमरान नजीर और इबरार ने अच्छी बल्लेबाजी की। इमरान 47 (29) बनाकर आउट हुए। भारत को तीसरा विकेट मिल गया। ऋषि धवन ने यह विकेट लिया। यासिर बट्ट 6 (12) बनाकर आउट हुए। उन्हें मनप्रीत गोनी ने आउट किया। भारत को दूसरी सफलता सुबोध ने इमरान नजीर के रूप में दिलाई, जो 29 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए हैं। अंत में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और पाकिस्तान को 167/6 के स्कोर पर रोकने में सफल रहे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें