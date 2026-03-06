होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
ICC टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा नॉकआउट मैच जीतने वाला देश बना भारत, ऑस्ट्रेलिया को किया पीछे

Mar 06, 2026 12:38 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड को सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। अब भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे अधिक नॉकआउट मैच जीतने वाली टीम बन गई है। टीम इंडिया ने यह कारनामा विश्व क्रिकेट में दबदबा रखने वाली ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए किया है।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड को सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। अब भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे अधिक नॉकआउट मैच जीतने वाली टीम बन गई है। टीम इंडिया ने यह कारनामा विश्व क्रिकेट में दबदबा रखने वाली ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए किया है। भारत ने वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में 24वां नॉकआउट मुकाबला जीता और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले ऑस्ट्रंलिया ने 23 नॉकआउट मुकाबले जीते थे और 13 में हार का सामना करना पड़ा। भारत ने भी 23 ही नॉकआउट मैच जीते थे लेकिन उसे 14 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, इस वजह से टीम इंडिया लिस्ट में दूसरे स्थान पर थी। हालांकि, अब 24 जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है।

इस सूची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्टइंडीज़ तीसरे स्थान पर है। कैरिबियाई टीम भले ही इस बार सुपर-8 में ही बाहर हो गई है, लेकिन उसने विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा है। हर युग में धुरंधरों और घातक गेंदबाजों से भरी वेस्टइंडीज की टीम ने अब तक 15 बार आईसीसी टर्नामेंट में नॉकआउट मुकाबले जीते हैं, जबकि आठ बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस सूची में श्रीलंका बारह जीत और 10 हार के साथ चौथे स्थान पर है। श्रीलंका के टीम ने भी लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राज किया है और अपनी मजबूती को साबित किया है। लिस्ट में पांचवे स्थान पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने अब तक आईसीसी के 12 नॉकआउट मुकाबले जीते हैं जबकि 17 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 12 जीत और 18 हार के साथ न्यूजीलैंड की टीम इस सूची में 6वें और 11 जीत, 16 हार के साथ पाकिस्तान की टीम 7वें स्थान पर है।

सबसे ज्यादा आईसीसी नॉकआउट मुकाबले जीतने वाली टीमें

भारत- 24 जीत, 14 हार

ऑस्ट्रेलिया- 23 जीत, 13 हार

वेस्टइंडीज- 15 जीत, 8 हार

श्रीलंका- 12 जीत, 10 हार

इंग्लैंड- 12 जीत, 17 हार

न्यूजीलैंड- 12 जीत, 18 हार

पाकिस्तान- 11 जीत, 16 हार

वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 253 रन बनाए थे, जिसके जबाव में इंग्लैंड की टीम 246 रन ही बना सकी। जेकब बेथल ने शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि भारत की ओर से संजू ने 89 रनों की यादगार पारी खेली और भारत की जीत में अहम योगदान दिया।

T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
