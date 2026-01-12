वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा करने वाली पहली टीम बनी इंडिया, विराट कोहली के दम पर रचा इतिहास

संक्षेप: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 301 रनों का टारगेट चेज किया। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह 20वीं बार है जब टीम इंडिया ने यह कमाल किया है। उनके अलावा कोई टीम 55 साल के इतिहास में ऐसा नहीं कर पाई है।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस जीत के साथ भारत ने नया इतिहास रचा। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 301 रनों का टारगेट 49 ओवर में चेज किया। इसी के साथ टीम इंडिया नया इतिहास लिखने में कामयाब रही। भारत ने यह वनडे क्रिकेट में 20वीं बार 300 से अधिक रनों का टारगेट चेज किया है, जबकि दुनिया में और कोई टीम 15 बार से ज्यादा ऐसा नहीं कर पाई है। टीम इंडिया की इस रनचेज के हीरो चेज मास्टर विराट कोहली रहे, जिन्होंने 93 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि वह अपने शतक से मात्र 7 रनों से चूक गए।

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 300 से अधिक रनों के टारगेट को चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम है। टीम इंडिया 20वीं बार इस कारनामे को करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। वहीं इंग्लैंड दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने 15 बार वनडे में 300 से अधिक का स्कोर चेज किया है। पाकिस्तान लिस्ट में चौथे पायदान पर है।

वनडे में सबसे अधिक 300 से अधिक रनों के टारगेट का पीछा करने वाली टीमें 20 - भारत*

15 - इंग्लैंड

14 - ऑस्ट्रेलिया

12 - पाकिस्तान

11 - न्यूज़ीलैंड / श्रीलंका

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बोर्ड पर लगाए। डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोलस के बीच पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी हुई थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम आसानी से 350 का स्कोर पार कर सकती है, मगर मिडिल ऑर्डर के खराब प्रदर्शन की वजह से टीम 300 पर ही रुक गई। डेरिल मिशेल ने 84 रनों की सर्वाधिक पारी खेली।