विश्व कप में 100 जीत दर्ज करने वाला दूसरे देश बना भारत, जानिए पहले नंबर पर कौन और पाकिस्तान कहां?
शनिवार (7 फरवरी) को भारत ने अमेरिका को विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में 29 रनों से हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है। टीम इंडिया अब विश्व कप के इतिहास में 100 मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है।
शनिवार (7 फरवरी) को भारत ने अमेरिका को विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में 29 रनों से हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है। टीम इंडिया अब विश्व कप के इतिहास में 100 मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने यह उपलब्धि हासिल की है।
अमेरिका के खिलाफ जीत हासिल करते ही भारतीय टीम ने वनडे और टी-20 विश्व कप को मिलाकर कुल 100 मैच जीत लिए। यह उपलब्धि भारत के लिए खास है, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाम को हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की लंबे समय तक क्रिकेट की फील्ड पर बादशाहत रही है और यही कारण है कि इस टीम ने विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक मैच जीते हैं। टी-20 विश्व कप और वनडे विश्व कप मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के नाम 108 जीत दर्ज है और वह टॉप पर बना हुआ है।
इस सूची में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है जिसने अब तक विश्व कप के दोनों फॉर्मेट में 84 जीत दर्ज की है। पाकिस्तान इस सूची में 80 जीत के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं, विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड ने भी 80 जीत दर्ज की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के ये आंकड़े बताते हैं कि वे भी विश्व क्रिकेट के इतिहास में दबदबा रखती हैं। हालांकि, बीते कुछ सालों से पाकिस्तान की टीम काफी कमजोर दिखाई देती है और यह सिर्फ कागजों पर ही नहीं, बल्कि मैदान पर भी देखा जा सकता है।
विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीमें (टी-20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप मिलाकर)
ऑस्ट्रेलिया- 108 जीत
भारत- 100 जीत
न्यूजीलैंड- 86 जीत
पाकिस्तान- 80 जीत
इंग्लैंड- 80 जीत
टॉप-5 की सूची में दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। एक समय तक विश्व क्रिकेट पर राज करने वाली वेस्टइंडीज की टीम भी इस सूची में नहीं है। भारत ने हर दौर में क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम की खास बात यह है कि वह बीतते समय के साथ और भी बेहतर होती जाती है। पुराने खिलाड़ियों के जाने से जल्द उनकी कमी पूरी कर ली जाती है और यह इस बात का प्रमाण है कि भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।
बता दें कि भारतीय सीनियर पुरुष टीम ने अब तक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिनमें 2 टी-20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे वर्ल्ड कप हैं। भारत ने पहली बार कपिल देव की कप्तानी में 1983 में वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसके बाद भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप जीती थी। भारत ने 2011 में दूसरी बार फाइनल में श्रीलंका को हराकर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। साल 2024 में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में लंबे समय के बाद दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप जीता। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में दबदबा है जहां भारतीय टीम के पास तीन खिताब हैं। टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी तक एक भी बार नहीं जीत पाई है। फिलहाल भारत की नजरें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप जीतने पर हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।