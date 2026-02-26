भारत ने सुपर-8 के मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया, जिंदा रखीं सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें
सुपर-8 के अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दे दी है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन बनाए और जिम्बाब्वे की टीम को 257 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे 184 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया।
चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने का न्योता पाकर भारत ने उसे खूब भुनाया और शानदार शुरुआत किया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। संजू सैमसन ने आउट होने से पहले 15 गेंदों में 24 रन बनाए जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका लगाया। लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने भी इस मैच में 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और टी-20 विश्व कप में अपनी पहली फिफ्टी जड़ी। आउट होने से पहले अभिषेक ने 30 गेंदों में 55 रन बनाए।
तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने आज के मैच में 24 गेंदों में 38 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और 1 छक्का जड़ा। सूर्यकुमार यादव ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 13 गेंदों में 33 रन बनाए। आखिर के ओवरों में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने चौकों- छक्को की बारिश करा दी। पांड्या ने 23 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली और भारत को शानदार फिनिशिंग टच प्रदान किए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान चार चौके और दो छक्के जड़े और 217 की स्ट्राइक रेट के साथ 50 रनों की नाबाद पारी खेली। तिलक वर्मा ने उनका बखूबी साथ दिया और 16 गेंदों में विस्फोटक अंदाज में 44 रन बनाए। वर्मा ने 4 गगनचुंबी छक्के और तीन चौके जड़े। भारत ने सभी बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से चार विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए और विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल बना दिया।
जिम्बाब्वे की ओर से गेंदबाजी करते हुए रिचर्ड नवारगा काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी में 62 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर में 43 रन एक विकेट हासिल किया। मपोसा ने दो ओवर में 40 रन देकर एक विकेट लिया और एक विकेट कप्तान सिकंदर रजा ने हासिल किया। आज के मैच में जिम्बाब्वे के लगभग सभी गेंदबाज औसत से ज्यादा महंगे साबित हुए और यही कारण है कि भारत इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा।
257 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत शानदार रही। इस टीम ने पावरप्ले में कोई भी विकेट नहीं खोया। उनका पहला विकेट 7वें ओवर में 44 रनों के स्कोर पर गिरा। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने आउट होने से पहले 31 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज मरूमानी ने 20 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली। ब्रेन बनेट ने एक तरफा संघर्ष दिखाते हुए भारत के गेंदबाजों के खिलाफ विकेट के चारों तरफ शॉट खेला। हालांकि, वे अपने शतक से चूक गए। उन्होंने संघर्षभरी पारी खेलते हुए 59 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 97 रन बनाए।
भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 35 रन देकर एक विकेट लिया। अक्षर पटेल ने भी आज अपने चार ओवर पूरे किए और 35 रन देकर एक विकेट हासिल किया। बुमराह ने आज तीन ही ओवर डाले और 21 रन दिए। उन्हें आज कोई भी विकेट हासिल नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या ने भी 3 ओवर में 21 रन दिए लेकिन उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 46 रन दिए और काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 1 विकेट लिया।
भारत ने इस जीत के साथ ही विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवित रखा है। भारतीय टीम अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले अपने अगले मैच में जीत जाती है तो वह सीधे विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।