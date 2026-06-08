मानव सुथार चमके तो भारतीय कोच ने दिया BCCI को क्रेडिट, बोले- टेस्ट पर आने से पहले खिलाड़ी…

स्पिन मानव सुथार अपने डेब्यू टेस्ट में चमके। वह अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा कि सुथार जैसे अच्छे खिलाड़ी मिलने का श्रेय बीसीसीआई को जाता है।

भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सोमवार को कहा कि बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार के अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही शानदार प्रदर्शन करने का क्रेडिट भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की प्रतिभा पहचान के लिए बनाई गई मजबूत संरचना को जाता है। सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी में छह विकेट सहित मैच में सात विकेट लिए जिससे भारत ने यह मैच तीन दिन के भीतर पारी और 300 रन से जीतकर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। 23 वर्षीय स्पिनर प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

'टेस्ट स्तर पर आने से पहले खिलाड़ी…' कोटक ने मैच के बाद कहा, ''उसने (सुथार ने) वास्तव में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। वह होनहार खिलाड़ी है और उसका प्रदर्शन शानदार रहा। पिछले दो-तीन वर्षों से मानव लगातार भारत ए और भारत इमर्जिंग टीम के लिए खेल रहा है। यह उसके लिए एक शानदार मौका था और उसने अच्छा प्रदर्शन भी किया। असल में उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की जो बहुत संतोषजनक है।'' कोटक ने सुथार के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय बीसीसीआई के ढांचे को दिया जो प्रतिभा की पहचान करता है, उसे निखारता है और मौके देता है। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि बीसीसीआई का ढांचा बहुत मददगार है क्योंकि टेस्ट स्तर पर आने से पहले खिलाड़ी बहुत सारे मैच खेलते हैं। आयु वर्ग क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और भारत ए तक पहुंचने के सफर में कई मैच खेलने को मिलते हैं। इससे सभी खिलाड़ियों को बहुत अच्छा अनुभव मिलता है।''

हर्ष दुबे के बजाय सुथार को क्यों चुन गया? कोटक ने कहा, ''बेशक, मानव भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है जो पिछले तीन-चार वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इसलिए उसे शुभकामनाएं।'' जब पूछा गया कि टीम प्रंधबन ने हर्ष दुबे के बजाय राजस्थान के गेंदबाज सुथार को क्यों चुना तो कोटक ने इसके बारे में विस्तार से बताया। कोटक ने कहा, ''पिछले तीन वर्षों में मानव उस शिविर (सीओई में) का हिस्सा रहा है जिसे मैंने आयोजित किया था। जब हमने इमर्जिंग एशिया कप या ऐसा ही कोई टूर्नामेंट खेला तो वह भारत इमर्जिंग टीम का हिस्सा था।'' उन्होंने कहा, ''ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भी वह भारत ए टीम में था। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई तीन मैच की सीरीज में भी वह टीम का हिस्सा था। उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और वह बहुत मेहनती है।''