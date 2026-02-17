होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
अभिषेक के फ्लॉप शो पर टेंशन में नहीं बैटिंग कोच कोटक, कहा- हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहते

Feb 17, 2026 10:04 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
टी20 विश्व कप 2026 में अभिषेक शर्मा के लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने उनका पूरा समर्थन किया है। सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभिषेक की लगातार दो असफलताओं को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

भारत और नीदरलैंड के बीच टी20 विश्व कप का 36वां मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर सबकी नजरें रहेंगी। विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक अभी तक टूर्नामेंट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। दो मैचों में वह जीरो पर आउट हुए हैं, जबकि नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में वह बीमार होने के कारण नहीं खेले थे। अभिषेक शर्मा ने पिछले 18 महीने में खुद को इस प्रारूप का खतरनाक खिलाड़ी साबित किया है लेकिन घरेलू मैदान पर खेली जा रही आईसीसी प्रतियोगिता में वह अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं।

अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में शून्य पर आउट होने के बाद वह पेट के संक्रमण के कारण नामीबिया के खिलाफ दूसरे मैच में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में वापसी की लेकिन खाता खोलने में नाकाम रहे। अभिषेक जोखिम लेने से नहीं कतराते हैं और उनकी इस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी से भारत को कई मैच में जीत भी मिली है। लेकिन इस 25 वर्षीय बल्लेबाज का पिछली छह पारियों में चार बार शून्य पर आउट होना यह संकेत देता है कि उन्हें पावरप्ले में अपनी रणनीति की समीक्षा करने की जरूरत है।

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा ,''उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले मैच में वह पहले ओवर में आउट हो गया । हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहते। अब वह ठीक है ।' इसका क्रेडिट अभिषेक को जाता है कि वे (पाकिस्तान कोच) अभिषेक को लेकर इतने परेशान हैं। वे उसे जल्दी आउट करने का प्लान बना सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे यह प्लान बना सकते थे कि वह मिड-ऑन पर आउट होगा।"

ये भी पढ़ें:टी20 विश्व कप के सुपर-8 में किन टीमों से भिड़ेगा भारत, 3 देशों का नाम हुआ फाइनल

कोटक ने कहा, “वह ऐसा इंसान नहीं है जो चीजों की बहुत ज्यादा परवाह करता हो, जिसकी T20 गेम में जरूरत होती है। वह बहुत टैलेंटेड है क्योंकि वह ग्राउंड के चारों ओर खेल सकता है, इसलिए अगर आप उसे आउट नहीं करते हैं तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है।”

आईसीसी ने शास्त्री के हवाले से कहा, "मुझे लगता है कि वह खेलने लायक है, लेकिन उसे स्वयं को थोड़ा और समय देना होगा। ऐसी चीजे होती हैं, और आप गुस्से में आ सकते हैं, लेकिन उसे वापस पटरी पर आने तक खुद को थोड़ा और समय देना होगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि उसके लिए बाद में उन डॉट बॉल को बाउंड्री और छक्के में बदलना मुश्किल नहीं है।"

