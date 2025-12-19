Cricket Logo
India and Pakistan to Battle in U19 Asia Cup Final for the 3rd Time after team india qualify for final
भारतीय टीम 10वीं बार फाइनल में, पाकिस्तान से तीसरी बार U19 एशिया कप फाइनल में भिड़ंत

संक्षेप:

भारतीय टीम ने शुक्रवार को पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने 10वीं बार टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई और आठ बार इसे जीता है।

Dec 19, 2025 08:33 pm IST
उपकप्तान विहान मल्होत्रा और आरोन जॉर्ज की शानदार पारियों के दम पर भारत ने वर्षाबाधित सेमीफाइनल में श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया जहां उसका सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में 11 साल बाद फाइनल में खेलेंगे। आखिरी बार भारत अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को 2014 में एशिया कप फाइनल में हराया था, जब भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, संजू सैमसन और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी थे। भारतीय तीसरी बार खिताबी मुकाबले में खेलने उतरने वाला है।

तीसरी बार पाकिस्तान से होगी टक्कर

अंडर 19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दो फाइनल खेला गया है। 2012 में खेला गया फाइनल टाई रहा था और ट्रॉफी को दोनों टीमों ने शेयर किया था। इसके बाद अगले सीजन 2013-14 में भी ये दोनों टीमें आमने-सामने थी, यहां भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 40 रनों से धोया था। पुरुष अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है। भारतीय टीम ने अब तक कुल 8 बार यह खिताब अपने नाम किया है। भारत सिर्फ एक बार फाइनल में हारा। पिछली बार एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम को बांग्लादेश ने हराया था।

विहान-आरोन ने खेली दमदार पारी

बारिश के कारण मैच प्रति टीम 20 ओवर का कर दिया गया । भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 20 ओवर में आठ विकेट पर 138 रन पर रोक दिया। जवाब में मल्होत्रा ने 45 गेंद में नाबाद 61 रन बनाये। हाल ही में आईपीएल मिनी नीलामी में आरसीबी द्वारा खरीदे गए मल्होत्रा ने शानदार स्ट्रोक्स लगाये । उनके साथ जॉर्ज ने 49 गेंद में 58 रन की नाबाद पारी खेली । भारत ने लक्ष्य 18 ओवर में हासिल कर लिया। मल्होत्रा और जॉर्ज के बीच 114 रन की अटूट साझेदारी के दम पर भारत आठवीं बार फाइनल में पहुंचा है। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आठ विकेट से हराया।

भारत की सेमीफाइनल में शुरूआत खराब रही जब आयुष म्हात्रे (सात) और वैभव सूर्यवंशी (नौ) को तेज गेंदबाज रसित निम्सारा ने आउट किया। इसके बाद मल्होत्रा ने निम्सारा को छक्का लगाकर दबाव कम किया। उन्हें जॉर्ज के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला। इससे पहले गेंदबाजी चुनते हुए भारत ने शानदार प्रदर्शन करके पहले छह ओवर में श्रीलंका के तीन विकेट 28 रन पर निकाल दिये। इसके बाद कप्तान विमथ दिनसारा (32) और चमिका हीनातिगाला (42) ने 45 रन की साझेदारी की। सेथमिका सेनेविरत्ने ने 22 गेंद में 30 रन बनाये।

U19 Asia Cup
