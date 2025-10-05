कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर हुआ 'मच्छर अटैक', अंपायर ने खाली करवाया ग्राउंड

आज भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड 2025 में टक्कर हो रही है। मैच के दौरान मच्छर खिलाड़ियों को जमकर परेशान कर रहे हैं। कोलंबो के मैदान में फॉगिंग मशीन तक का इस्तेमाल करना पड़ा।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड 2025 में भिड़ंत हो रही है। दोनों टीमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बैटिंग का न्योता दिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों पर 'मच्छर अटैक' हो रहा है। दरअसल, मच्छर खिलाड़ियों को जमकर परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैच में कई बार खलल पड़ चुका है। भारतीय पारी में 34 ओवर का खेल होने के बाद जब मच्छरों ने कुछ ज्यादा ही तंग किया तो अंपायर ने खिलाड़ियों से ग्राउंड खाली करवाया। खिलाड़ियों के लौटने के बाद फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल का किया गया।

हालांकि, फॉगिंग मशीन से धुआं करने के बावजूद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। 15 मिनट के ब्रेक के जब खिलाड़ी मैदान पर आए तो कीड़ों और मच्छरों ने फिर से परेशान किया। कीड़े भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। कुछ कीड़े तो खिलाड़ियों की आंख में चले गए। यहां तक कि पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना 'कीटनाशक स्प्रे' से कीड़ों और मच्छरों को भगाती हुई नजर आईं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कमेंट्री कर रहे पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि हमने अलग-अलग कारणों से क्रिकेट में मैच रुकते हुए देखा है लेकिन 'मच्छर अटैक' को क्या कहा जाए।