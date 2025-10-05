कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर हुआ 'मच्छर अटैक', अंपायर ने खाली करवाया ग्राउंड
आज भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड 2025 में टक्कर हो रही है। मैच के दौरान मच्छर खिलाड़ियों को जमकर परेशान कर रहे हैं। कोलंबो के मैदान में फॉगिंग मशीन तक का इस्तेमाल करना पड़ा।
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड 2025 में भिड़ंत हो रही है। दोनों टीमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बैटिंग का न्योता दिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों पर 'मच्छर अटैक' हो रहा है। दरअसल, मच्छर खिलाड़ियों को जमकर परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैच में कई बार खलल पड़ चुका है। भारतीय पारी में 34 ओवर का खेल होने के बाद जब मच्छरों ने कुछ ज्यादा ही तंग किया तो अंपायर ने खिलाड़ियों से ग्राउंड खाली करवाया। खिलाड़ियों के लौटने के बाद फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल का किया गया।
हालांकि, फॉगिंग मशीन से धुआं करने के बावजूद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। 15 मिनट के ब्रेक के जब खिलाड़ी मैदान पर आए तो कीड़ों और मच्छरों ने फिर से परेशान किया। कीड़े भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। कुछ कीड़े तो खिलाड़ियों की आंख में चले गए। यहां तक कि पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना 'कीटनाशक स्प्रे' से कीड़ों और मच्छरों को भगाती हुई नजर आईं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कमेंट्री कर रहे पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि हमने अलग-अलग कारणों से क्रिकेट में मैच रुकते हुए देखा है लेकिन 'मच्छर अटैक' को क्या कहा जाए।
भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टॉस के दौरान मैच रेफरी शांड्रे फ्रिट्ज से गलती हो गई। इस गलती की वजह से उन्होंने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को टॉस विजेता घोषित कर दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और सना ने ‘टेल्स’ कहा लेकिन फ्रिट्ज ने सुनने में गलती की और इसे ‘हेड्स’ समझ लिया। फिर प्रस्तोता मेल जोन्स ने भी उन्हें टॉस विजेता घोषित किया। सिक्का ‘हेड्स अप’ गिरा लेकिन टॉस का विजेता पाकिस्तान को माना गया, जिससे उन्होंने बादलों से भरे आसमान में पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। हरमनप्रीत ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पाकिस्तानी कप्तान के बाद जोन्स से बात करने के लिए उनके पास गईं।