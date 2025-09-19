India and Pakistan captains will not shake hands the match referee knew this four minutes before the toss Asia Cup 2025 इंडिया-पाकिस्तान के कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे, मैच रेफरी को टॉस से 4 मिनट पहले पता चली थी ये बात, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया कप को लगभग पटरी से उतारने वाले विवाद के केंद्र में रहे आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ़्ट को 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच के टॉस से कुछ मिनट पहले ही बताया गया था कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे।

एशिया कप 2025 को लगभग पटरी से उतारने वाले विवाद के केंद्र में रहे आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच के टॉस से कुछ मिनट पहले ही मैच रेफरी को बताया गया था कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे। उस समय, उन्होंने खुद को निर्देश देने के बजाय संदेश देने वाला समझा। इसके बाद पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर आईसीसी के नियमों और क्रिकेट भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और उन्हें टूर्नामेंट से हटाने की मांग की गई।

14 और 17 सितंबर को पाकिस्तान द्वारा खेले गए दो मैचों के दौरान हुई घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आने लगी है। मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार, यह विवाद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में "टॉस से चार मिनट पहले" शुरू हुआ। जैसे ही पाइक्रॉफ्ट मैदान पर पहुंचे, उन्हें एसीसी स्थल प्रबंधक ने बताया कि बीसीसीआई ने उन्हें - भारत सरकार की अनुमति से - सूचित कर दिया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच हैंडशेक नहीं होगा।

पीसीबी अधिकारियों ने तर्क दिया कि पाइक्रॉफ्ट को इस असामान्य अनुरोध के बारे में आईसीसी को सूचित करना चाहिए था; ऐसा माना जा रहा है कि पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। अगर पर्याप्त समय होता, तो वह आईसीसी से सलाह लेते। इसके बजाय, टॉस से कुछ क्षण पहले, उन्होंने सलमान अली आगा को स्थिति के बारे में बताया, यह सोचकर कि अगर आगा सूर्यकुमार से हाथ मिलाने गए, तो वह सार्वजनिक रूप से शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होने से बचा रहे थे।

पाइक्रॉफ्ट के इस फैसले को आईसीसी ने किसी भी समय आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी कार्रवाई के रूप में देखा, जो उन्हें खेल के प्रबंधन के लिए नियुक्त एक मैच अधिकारी के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह मुद्दा बुधवार को तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान के यूएई के खिलाफ होने वाले जरूरी मैच को लेकर अनिश्चितता के बादल छा गए और पीसीबी ने धमकी दी कि अगर इस मैच के लिए चुने गए पाइक्रॉफ्ट की जगह कोई और मैच रेफरी नियुक्त नहीं किया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा। पाइक्रॉफ्ट और पाकिस्तानी टीम के शीर्ष अधिकारियों के बीच आनन-फानन में हुई एक स्पष्ट बैठक के बाद आखिरकार एक घंटे की देरी के बाद मैच शुरू हुआ।

पीसीबी ने एक बयान में दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने "पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगी है।" हालांकि, स्थिति से परिचित सूत्रों का कहना है कि यह माफी नहीं थी, बल्कि घटना के बारे में "गलतफहमी और गलत संचार पर खेद की अभिव्यक्ति" थी। पीसीबी ने भारत से पाकिस्तान की हार के बाद रविवार रात और सोमवार सुबह के बीच आईसीसी के क्रिकेट महाप्रबंधक वसीम ख़ान को एक आधिकारिक शिकायत भेजी थी। इसमें बोर्ड ने टॉस से पहले की घटनाओं का क्रम बताया और पाइक्रॉफ्ट पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया।

बोर्ड ने कहा कि वह "यह जानकर चिंतित है कि आईसीसी द्वारा नियुक्त और कथित रूप से तटस्थ मैच रेफरी ने ऐसा आचरण करने का विकल्प चुना जो स्पष्ट रूप से क्रिकेट की भावना और एमसीसी के कानूनों का उल्लंघन है।" पीसीबी ने कहा कि पाइक्रॉफ्ट "कप्तानों के साथ-साथ दोनों प्रतिस्पर्धी टीमों के बीच सम्मान बनाए रखने और अपने आचरण से सकारात्मक माहौल बनाने और कप्तानों तथा भाग लेने वाली टीमों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में विफल रहे।" बोर्ड ने एशिया कप से उनके तत्काल हटने की मांग की।

15 सितंबर को अपनी पहली प्रतिक्रिया में, आईसीसी ने पीसीबी को बताया कि उसने शिकायत की "सावधानीपूर्वक जांच" की है, लेकिन "निष्कर्ष निकाला" कि "पाइक्रॉफ्ट की ओर से जवाब देने लायक कोई मामला नहीं है", और उनकी किसी भी तरह से "कोई ग़लती नहीं" थी। अपनी समीक्षा में, आईसीसी ने पाइक्रॉफ्ट, अन्य मैच और टूर्नामेंट अधिकारियों, और टूर्नामेंट निदेशक एंड्रयू रसेल से बात की थी।

आईसीसी ने स्पष्ट किया कि पाइक्रॉफ्ट द्वारा आगा को हाथ न मिलाने का संदेश एसीसी स्थल प्रबंधक के "स्पष्ट निर्देश" के बाद दिया गया था। आईसीसी ने कहा कि इतने कम समय में यह संदेश मिलने के बाद, पाइक्रॉफ्ट ने स्थिति को पेशेवर तरीके से संभाला। "मैच रेफ़री ने टॉस की पवित्रता बनाए रखने और किसी भी संभावित शर्मिंदगी की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।"

