सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने क्यों बांधी काली पट्टी? बड़ी वजह आई सामने

संक्षेप: भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया के युवा क्रिकेटर बेन आस्टिन को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में बांह पर काली पट्टी बांधी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अहम मुकाबले में काली पट्टी बांधकर उतरीं हैं, जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने युवा क्रिकेटर बेन आस्टिन को श्रद्धांजलि देने के लिए महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में बांह पर काली पट्टी बांधी है। आस्टिन की मेलबर्न में मंगलवार को फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब के लिये अभ्यास के दौरान बल्लेबाजी करते हुए गले पर गेंद लगने से मौत हो गई।

युवा क्रिकेटर बेन आस्टिन एक टी20 मैच से पहले अभ्यास कर रहे थे, जब साथी खिलाड़ियों के सामने उन्हें चोट लगी। उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इससे 2014 में इसी तरह के हादसे में जान गंवाने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की याद ताजा हो गई।

अभ्यास के वक्त उन्होंने हेलमेट पहना था लेकिन ‘नेकगार्ड ’ नहीं। इस हादसे के बाद एक बार फिर हर स्तर पर खेल में सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की मांग जोर पकड़ने लगी है। नवंबर 2014 को सिडनी में आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज ने दम तोड़ा था जब एक प्रथम श्रेणी मैच के दौरान उन्हें बल्लेबाजी करते समय बाउंसर कान के पास लगा था।

इससे पहले क्रिकेट विक्टोरिया ने बेन के पिता जेस आस्टिन के हवाले से परिवार की ओर से एक बयान जारी किया था। बयान में कहा गया, ‘’हम अपने चहेते बेन के निधन से बेहद दुखी हैं । ट्रेसी और मेरे लिये बेन लाड़ला बेटा था और कूपर तथा जाश का चहेता भाई था । वह हमारे परिवार और दोस्तों के जीवन का उजाला था । इस हादसे ने उसे हमने छीन लिया । उसे क्रिकेट से प्यार था और यह खेल उसके जीवन की खुशी था।’’