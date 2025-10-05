प्रभसिमरन का ताबड़तोड़ शतक, इंडिया ए ने तीसरा मैच किया अपने नाम, AUS A के खिलाफ जीती सीरीज

भारत ने ए ने रविवार को तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से मात दी। प्रभसिमरन ने आखिरी मैच में शतक ठोका। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 2-1 से जीती।

भारत ए ने रविवार को तीसरे और अंतिम अनौपचारिक वनडे में ऑस्ट्रेलिया ए को दो विकेट से हराया। भारत ए ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की 68 गेंद में 102 रन की आक्रामक पारी खेली। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर और रियान पराग ने अर्धशतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मध्यक्रम के लचर प्रदर्शन के बावजूद 49.1 ओवर में 316 रन बनाए। कप्तान जैक एडवर्ड्स ने 75 गेंदों में 89 रन और लियाम स्कॉट ने 64 गेंद आक्रामक 73 रन बनाए।

भारत ए की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 35वें ओवर के बाद तीन विकेट पर 262 रन के साथ मजबूत स्थिति में थी लेकिन इसके बाद विकेटों के पतझड़ के कारण मैच रोमांचक हो गया। टीम ने 57 गेंद के अंदर पांच विकेट गंवा दिये, जिससे स्कोर आठ विकेट पर 301 रन हो गया। विप्रज निगम (32 गेंदों में नाबाद 24) और अर्शदीप सिंह (नाबाद सात रन) ने हालांकि संयम बनाए रखा और टीम को 24 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ए के लिए तनवीर सांघा और टॉड मर्फी ने चार-चार विकेट लिये।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया ए की पारी के दौरान गेंदबाजी करते समय परेशानी में दिखे जिससे भारत की समस्या बढ़ सकती है। उन्होंने हालांकि अपनी गेंदबाजी पूरी की 10 ओवर में सिर्फ 38 रन खर्च कर तीन विकेट लिये। अर्शदीप भारत की सीमित ओवरों की टीम के नियमित सदस्य है और इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया के लिए आगामी वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए रवाना होंगे।

प्रभसिमरन और अभिषेक शर्मा (25 गेंदों में 22 रन) ने महज 11.2 ओवरों में 83 रन जोड़कर भारत ए को शानदार शुरुआत दिलाई। अभिषेक इसके बाद मर्फी के खिलाफ लंबा शॉट मारने की कोशिश मैं कैच आउट हो गये। मर्फी ने अगले ओवर में तिलक वर्मा (तीन) को भी पवेलियन भेज दिया, लेकिन प्रभसिमरन ने आक्रमण जारी रखा। पंजाब के इस बल्लेबाज ने 66 गेंद में अपना शतक पूरा किया।

उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर (58 गेंदों में सात चौके और एक छक्का) चौके, एक छक्का) के साथ तीसरे विकेट के लिए तीसरे विकेट की 96 रन की साझेदारी ने जीत की दिशा तय की। प्रभसिमरन 20वें ओवर में सांघा की गेंद पर आउट हुए। क्रीज पर आये पराग ने 55 गेंद की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाने के अलावा अय्यर के साथ 117 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया ए पर दबाव बनाये रखा।

इसके बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गयी। अय्यर, पराग और निशांत सिंधु (दो) जल्दी-जल्दी आउट हो गये। मर्फी ने फिर लगातार गेंदों पर आयुष बडोनी (21) और हर्षित राणा (शून्य) को चलता कर ऑस्ट्रेलिया ए की वापसी करा दी। अर्शदीप ने हालांकि उन्हें हैट्रिक पूरा करने का मौका नहीं दिया और विप्रज के साथ धैर्य से बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी। अर्शदीप ने इससे पहले ओवर से कमाल करते हुए जेक फ्रेजर-मैकगर्क (पांच) और मैकेंजी हार्वी (शून्य) को आउट हुए, जबकि राणा ने हैरी डिक्सन (एक) को भी पवेलियन भेजकर दबाव बढ़ा दिया।