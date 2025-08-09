भारतीय टीम को मिली बहुत बुरी हार, 8 प्लेयर सिंगल डिजिट में आउट; ऑस्ट्रेलिया का सीरीज पर कब्जा

India A Women vs Australia A Women: ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय टीम को दूसरे टी20 मैच में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। भारत की 8 प्लेयर सिंगल डिजिट में आउट हुईं।

एलिसा हीली (73), तालिया विल्सन (43) की शानदार बल्लेबाजी के बाद किम गार्थ (चार विकेट), एमी एडगर और टेस फ्लिंटॉफ (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम ने शनिवार को दूसरे टी20 मुकाबले में इंडिया ए को 114 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ए ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया ए टीम की शुरुआत खराब रही और उसने महज तीन रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए। उमा छेत्री शून्य जबकि शेफाली वर्मा तीन रन पर आउट हुईं।

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आक्रमण के आगे इंडिया ए की बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सकीं और पूरी टीम 15.1 ओवर में 73 के स्कोर पर सिमट गई। इंडिया ए की ओर से दिनेश वृंदा ने 21 और मिन्नू मनी 20 रनों की पारी खेली। शेष 8 खिलाड़ी दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकीं। ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से किम गार्थ ने तीन ओवर में सात रन देकर चार विकेट लिए। एमी एडगर और टेस फ्लिंटॉफ को दो-दो विकेट मिले। लूसी हैमिल्टन और सियाना जिंजर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां इंडिया ए महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए तालिया विल्सन और एलिसा हीली की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े। 11वें ओवर में राधा यादव ने तालिया विल्सन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। तालिया विल्सन ने 35 गेंदों में छह चौकों की मदद से 43 रन बनाए।