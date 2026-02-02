India A vs USA Live Streaming: इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप वॉर्म अप मैच कितने बजे होगा शुरू? यहां देखें लाइव

संक्षेप: India A vs USA Live Streaming ICC T20 World Cup Warm up Match: इंडिया ए वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप का वॉर्म अप मैच आज मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है।

India A vs USA Live Streaming ICC T20 World Cup Warm up Match: इंडिया ए वर्सेस यूएसए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वॉर्म अप मैच मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा, इससे पहले सभी टीमों को कंडीशन में ढलने के लिए कुछ वॉर्म अप मैच मिलेंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना वॉर्म-अप मैच खेलेगी। मगर दूसरी टीमों की तैयारियों के लिए इंडिया ए की टीम वॉर्म अप मैचों में हिस्सा ले रही है। बीसीसीआई ने इंडिया ए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है, जिसके कप्तान आयुष बदोनी होंगे। वहीं तिलक वर्मा भी इस टीम का हिस्सा हैं। आईए एक नजर India A vs USA मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं।

इंडिया ए बनाम USA – T20 वर्ल्ड कप 2026 वार्म-अप मैच लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स इंडिया ए बनाम USA T20 वर्ल्ड कप 2026 वार्म-अप मैच कब और कहां होगा? India A vs USA T20 वर्ल्ड कप 2026 वार्म-अप मैच 2 फरवरी, 2026, सोमवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND A vs USA T20 World Cup 2026 वार्म-अप मैच कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया ए बनाम USA T20 वर्ल्ड कप 2026 वार्म-अ मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे शुरू होगा।

India A vs USA T20 वर्ल्ड कप 2026 वार्म-अप मैच का टॉस कब होगा? इंडिया बनाम USA T20 वर्ल्ड कप 2026 वार्म-अप मैच का टॉस शाम 04:30 PM IST पर होगा।

IND A vs USA T20 World Cup 2026 वार्म-अप मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीम कहां देखें? India A vs USA T20 वर्ल्ड कप 2026 वार्म-अप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर की जाएगी और Star Sports Network पर टेलीकास्ट इस मैच का लाइव टेलिकास्ट होगा।

इंडिया ए बनाम USA T20 वर्ल्ड कप 2026 वार्म-अप मैच स्क्वॉड इंडिया ए स्क्वॉड: आयुष बडोनी (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीसन, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल, गुरजपनीत सिंह, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव