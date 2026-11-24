IND A vs UAE A Live Score: इंडिया ए वर्सेस यूएई ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबला मंगलवार को दोहा में खेला जाएगा। तिलक वर्मा के नेतृत्व वाली इंडिया ए की टीम यूएई को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचना जाएगी। जबकि यूएई ने शर्मनाक अभियान का अंत जीत के साथ करना चाहेगा। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मुकाबले गंवाए हैं, इंडिया ए को पाकिस्तान के खिलाफ 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि यूएई की टीम को नेपाल ने 6 विकेट से मात दी। यूएई के खिलाफ जीत मिलने से भारत के तीन मैच में चार अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल में जगह बना लेगा।