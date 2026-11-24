IND A vs UAE A Live Score: इंडिया ए वर्सेस यूएई ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबला मंगलवार को दोहा में खेला जाएगा। तिलक वर्मा के नेतृत्व वाली इंडिया ए की टीम यूएई को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचना जाएगी। जबकि यूएई ने शर्मनाक अभियान का अंत जीत के साथ करना चाहेगा। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मुकाबले गंवाए हैं, इंडिया ए को पाकिस्तान के खिलाफ 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि यूएई की टीम को नेपाल ने 6 विकेट से मात दी। यूएई के खिलाफ जीत मिलने से भारत के तीन मैच में चार अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल में जगह बना लेगा।
IND A vs UAE A Live Score: इंडिया ए की टीम
इंडिया ए: तिलक वर्मा (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, आयुष बडोनी, शाहबाज अहमद, विराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, अरशद खान, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, हर्षित राणा और प्रिंस यादव।
IND A vs UAE A Live Score: यूएई की टीम
IND A vs UAE A Live Score: यूएई: बासिल हमीद (कप्तान), आफताब आलम, अंश टंडन, अर्यांश शर्मा, अयान मिस्बाह, अवैस अली शाह, एथन डिसूजा, इबरार अहमद, मुहम्मद मोहसिन, मुहम्मद शाहदाद, नूरुल्लाह अयोबी, ओमिद रहमान, सोहैब खान, उदीश सूरी और जाहिद अली।
IND A vs UAE A Live Score: इंडिया ए वर्सेस यूएई ए मैच
IND A vs UAE A Live Score: इंडिया ए वर्सेस यूएई ए मुकाबला मंगलवार को दोहा में खेला जाएगा। ये मुकाबला साढ़े 11 बजे शुरू होगा।