Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India A vs UAE Highlights Vaibhav Suryavanshi Century Helps India To Crush United Arab Emirates in Asia Cup Rising Stars
वैभव सूर्यवंशी के शतक से UAE का निकला कचूमर, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत का दमदार आगाज

वैभव सूर्यवंशी के शतक से UAE का निकला कचूमर, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत का दमदार आगाज

संक्षेप: इंडिया ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को करारी शिकस्त दी। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने दोहा के मैदान पर कमाल की शतकीय पारी खेली।

Fri, 14 Nov 2025 08:53 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडिया ए ने मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में दमदार आगाज किया है। भारत ए ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 148 रनों से जीत हासिल की। यह मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यूएई का कचूमर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के आतिशी शतक से निकला। इंडिया ए ने 298 का पहाड़ जैसा टारगेट दिया, जिसके जवाब में यूएई ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 149 रन बनाए। भारत के लिए गुरजपनीत सिंह ने तीन विकेट चटकाए। हर्ष दुबे ने दो जबकि रमनदीप सिंह और यश ठाकुर ने एक-एक विकेट लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान अलीशान शराफू (3) और अहम तारिक (0) चौथे ओवर में अपना विकेट गंवाया। सलामी बल्लेबाज मयंक राजेश कुमार ( 18) और हर्षित कौशिक (0) आठवें ओवर में लौटे। 48 रन पर चार विकेट गिरने के बाद सोहैब खान ने मजबूती से एक छोर संभाला। उन्होंने 41 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, जिसमें तीन चौके और 6 सिक्स शामिल हैं। वह 19वें ओवर में आउट हुए। विकेटकीपर सैयद हैदर और मुहम्मद अरफान ने क्रमश: 20 और 26 रनों का योगदान दिया।

ये भी पढ़ें:सूर्यवंशी ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड, देखें सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले 5 भारतीय

इससे पहले, इंडिया ए ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। प्रियांश आर्य (10) दूसरे ओवर में रनआउट हो गए। ऐसे में ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया। उन्होंने नमन धीर (23 गेंदों में 34) के संग दूसरे विकेट लिए 163 रनों की पार्टनरशिप की। सूर्यवंशी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक जमाया, जो उनका दूसरा टी20 शतक है। वह टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 42 गेंद में 144 रन जोड़े। उनके बल्ले से 15 छक्के और 11 निकले। उन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की बराबरी की, जिन्होंने 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के लिए 32 गेंद में सैकड़ा जड़ा था।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया के लिए तैयार वैभव सूर्यवंशी? '14 साल का खिलाड़ी खटखटा रहा है दरवाजा'

सूर्यवंशी के अलावा इंडिया ए के कप्तान जितेश शर्मा के बल्ले ने भी आग उगली। उन्होंने 32 गेंद में 83 रनों की पारी खेली। जितेश ने 8 चौके और 6 छक्के जमाए। सूर्यवंशी और जितेश की पारी के दम पर भारत ए ने चार विकेट पर 297 रन बनाए। नेहल वढेरा ने 14 रनों का योगदान दिया। रमनदीप 6 रन बनाकर नाबाद रहे। सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। साल 2025 में आईपीएल डेब्यू करने वाले सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिये 38 गेंद में 101 रन बनाए थे। उन्होंने 35 गेंदों में शतक जमाया था जो टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |