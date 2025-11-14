वैभव सूर्यवंशी के शतक से UAE का निकला कचूमर, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत का दमदार आगाज

संक्षेप: इंडिया ए ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को करारी शिकस्त दी। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने दोहा के मैदान पर कमाल की शतकीय पारी खेली।

इंडिया ए ने मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में दमदार आगाज किया है। भारत ए ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 148 रनों से जीत हासिल की। यह मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यूएई का कचूमर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के आतिशी शतक से निकला। इंडिया ए ने 298 का पहाड़ जैसा टारगेट दिया, जिसके जवाब में यूएई ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 149 रन बनाए। भारत के लिए गुरजपनीत सिंह ने तीन विकेट चटकाए। हर्ष दुबे ने दो जबकि रमनदीप सिंह और यश ठाकुर ने एक-एक विकेट लिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान अलीशान शराफू (3) और अहम तारिक (0) चौथे ओवर में अपना विकेट गंवाया। सलामी बल्लेबाज मयंक राजेश कुमार ( 18) और हर्षित कौशिक (0) आठवें ओवर में लौटे। 48 रन पर चार विकेट गिरने के बाद सोहैब खान ने मजबूती से एक छोर संभाला। उन्होंने 41 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, जिसमें तीन चौके और 6 सिक्स शामिल हैं। वह 19वें ओवर में आउट हुए। विकेटकीपर सैयद हैदर और मुहम्मद अरफान ने क्रमश: 20 और 26 रनों का योगदान दिया।

इससे पहले, इंडिया ए ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। प्रियांश आर्य (10) दूसरे ओवर में रनआउट हो गए। ऐसे में ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया। उन्होंने नमन धीर (23 गेंदों में 34) के संग दूसरे विकेट लिए 163 रनों की पार्टनरशिप की। सूर्यवंशी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक जमाया, जो उनका दूसरा टी20 शतक है। वह टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 42 गेंद में 144 रन जोड़े। उनके बल्ले से 15 छक्के और 11 निकले। उन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की बराबरी की, जिन्होंने 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के लिए 32 गेंद में सैकड़ा जड़ा था।