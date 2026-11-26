वैभव सूर्यवंशी

IND A vs SL A Semifinal Live Score: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच गुरुवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का पहला सेमीफाइनल दोहा में खेला जा रहा है। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों टीमें टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। अब तक इंडिया ए ने तीन मैच खेलते हुए दो जीते हैं, जबकि श्रीलंका ए ने तीन मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। हालांकि तिलक वर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने अपने दो मुकाबले एकतरफा जीते हैं। पिछले मैच में यूएई के खिलाफ भारत ए ने 14.2 ओवर में ही 250 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंद में लिस्ट ए का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था। सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भारत ए (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान

26 Nov 2026, 03:16:09 PM IST IND A vs SL A Live Score: सेमीफाइनल के लिए इंडिया ए प्लेइंग इलेवन भारत ए (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान

26 Nov 2026, 03:06:26 PM IST IND A vs SL A Live Score: इंडिया ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल में जीता टॉस IND A vs SL A Live Score: इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने गुरुवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के पहले सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है।

26 Nov 2026, 02:56:44 PM IST IND A vs SL A Live Score: कुछ देर में होगा टॉस IND A vs SL A Live Score: इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए मुकाबले के लिए कुछ देर में टॉस होगा। मैच साढ़े तीन बजे शुरू होगा। इंडिया की कमान तिलक वर्मा के हाथों में है, जबकि श्रीलंका के लिए पवन रत्नायके कप्तानी कर रहे।

26 Nov 2026, 02:48:07 PM IST IND A vs SL A Live Score: वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मैच में ठोका था दोहरा शतक IND A vs SL A Live Score: युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ पिछले मुकाबले में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ी दी थी। उन्होंने 16 गेंद में अर्धशतक 28 गेंद में शतक और फिर 40 गेंद में 150 रन, इसके बाद सिर्फ 52 गेंद में सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने अपनी पारी में 28 छक्के भी लगाए। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

26 Nov 2026, 02:35:37 PM IST IND A vs SL A Live Score: इंडिया ए टीम IND A vs SL A Live Score: इंडिया ए: तिलक वर्मा (कप्तान ), कुमार कुशाग्र, प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, अर्शद खान , हर्षित राणा, विपराज निगम, प्रिंस यादव ।

26 Nov 2026, 02:28:33 PM IST IND A vs SL A Live Score: श्रीलंका ए टीम श्रीलंका : पवन रत्नायके (कप्तान), लसिथ क्रूसपुले, निशान मदुश्का, निपुन धनंजय, एस षणमुगनाथन, सिनेथ जयवर्धने, रविंदु फर्नांडो, चमिका हीनातिगाला, जनिथ लियानागे, वानुजा साहन, लाहिरू समराकून, दुविंदु रणतुंगा, दुलाज समुदिता, गारूका संकेत, विजयकांत वियासकांत