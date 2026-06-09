India A vs Sri Lanka A LIVE: प्रियांश आर्य की पारी का हुआ अंत, अब कप्तान तिलक वर्मा उतरे

India A vs Sri Lanka A Live Score: आज ट्रॉई सीरीज में इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी सस्ते में पवेलियन लौटे।

India A vs Sri Lanka A Live Score: आज से श्रीलंका में ट्राई नेशन ए सीरीज का आगाज हो गया है। सीरीज में श्रीलंका और भारत के अलावा अफगानिस्तान की ए टीम हिस्सा ले रही है। मंगलवार को इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें दांबुला के मैदान पर आमने-सामने हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत की कमान तिलक वर्मा के पास है। श्रीलंका की बागडोर सहान अराचिगे के हाथों में हैं। हाल ही में भारत की सीनियर टीम में चुने जाने वाले वैभव सूर्यवंशी धमाल नहीं मचा पाए। उन्होंने 12 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 14 रन बटोरे। आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन के बाद 15 साल के सूर्यवंशी ने इंडिया ए लिए डेब्यू किया। प्रभसिमरन सिंह (11 गेंदों 2) का बल्ला भी नहीं चला। प्रियांश आर्य ने 32 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली।

India A vs ri Lanka A Match Live Cricket Score IND A 72/3 (14 ओवर)* India A vs Sri Lanka A Live: भारत का तीसरा विकेट प्रियांश आर्य के तौर पर गिरा है। उन्होंने 32 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 32 रनों की पारी खेली। उनकी पारी का अंत 13वें ओवर में हुआ। वह रनआउट हुए। प्रियांश ने गायकवाड़ (19)* के संग 53 रनों की साझेदारी की। गायकवाड़ का साथ देने के लिए कप्तान तिलक वर्मा उतरे हैं।

India A vs Sri Lanka A Live: भारत ने खराब शुरुआत के बाद 50 का आंकड़ा पार कर लिया है। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 52/2 है। ऋतुराज गायकवाड़ 9 और प्रियांश आर्य 26 रन बनाकर टिके हैं।

India A vs Sri Lanka A Live: इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 12 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल हैं। उन्हें मोहम्मद शिराज ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर अपने जाल में फंसाया। सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराचिगे को कैच थमाया। उनके सलामी जोड़ीदार प्रभसिमरन सिंह भी धमाल नहीं मचा पाए। प्रभसिमरन ने 11 गेंदों में सिर्फ दो रन जुटाए। वह पांचवें ओवर में चमिका करुणारत्ने का शिकार बने। ऋतुराज गायकवाड़ और प्रियांश आर्य अब बल्लेबाजी कर रहे हैं।

India A vs Sri Lanka A Live: भारतीय पारी शुरू हो गई है। वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने उतरे हैं। भारत ने शुरुआती तीन ओवर में 15 रन जोड़े हैं। सूर्यवंशी ने अपने हाथ खोलते हुए तीन चौके लगाए हैं। प्रभसिरमन के बल्ले से एक रन निकला।

India A vs Sri Lanka A Live: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इंडिया ए की प्लेइंग XI: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम।

श्रीलंका ए की प्लेइंग XI: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, रविन्दु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांत व्यासकांथ, मोहम्मद शिराज, गरुका संकेथ।

India A vs Sri Lanka A Live: इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान तिलक वर्मा ने कहा कि पिच थोड़ी सूखी लग रही है इसलिए हम बैटिंग करना चाहते हैं। यहां 270 का स्कोर अच्छा होगा। यह वैभव सूर्यवंशी का इंडिया ए के लिए डेब्यू मैच है।

India A vs Sri Lanka A Live: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ रवाना होने से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यवंशी आईपीएल में आक्रामक बल्लेबाजी से निकलकर श्रीलंका की स्पिन-अनुकूल पिचों पर लंबे प्रारूप की सफेद गेंद क्रिकेट में खुद को किस तरह ढालते हैं। सूर्यवंशी को अभ्यास सत्र के दौरान कुछ गेंदों पर रक्षात्मक होकर खेलते हुए भी देखा गया, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली ही दर्शकों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने कहा कि यह सीरीज सूर्यवंशी के लिए 50 ओवर के प्रारूप में खुद को परखने का अच्छा अवसर होगी।

India A vs Sri Lanka A Live: यह दौरा तिलक वर्मा की कप्तानी क्षमता की भी परीक्षा माना जा रहा है। वह भारतीय टी20 टीम में भविष्य के कप्तानी संभाल सकते हैं। बीसीसीआई ने तिलक को भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है। तिलक ने कहा, ''कप्तान के रूप में मैं काफी आत्मविश्वास से भरा हूं। इससे पहले भी मैं दो श्रृंखलाओं में कप्तानी कर चुका हूं और हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हैदराबाद के लिए दलीप ट्रॉफी में भी कप्तानी का अनुभव मिला है।'' इंडिया ए में आईपीएल के कई सितारे हैं। इनमें उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़, ओपनर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य, निशांत सिंधु, विकेटकीपर कुमार कुशाग्र और सूर्यांश शेडगे शामिल हैं।

इंडिया ए स्क्वॉड: तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, निशांत सिंधू, प्रियांश आर्य, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, युधवीर सिंह।