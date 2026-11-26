वैभव सूर्यवंशी आज फिर मचाएंगे धमाले; कब, कहां और कैसे देखें IND A vs SL A सेमीफाइनल लाइव?
India A vs Sri Lanka A Live Match Today- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए लाइव मैच आज दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपने बल्ले से फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे।
इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का पहला सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार, 26 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। श्रीलंका ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल टॉपर है, वहीं भारत ग्रुप-बी में एक मैच हारने की वजह से दूसरे पायदान पर रहा था। टीम इंडिया को एकमात्र हार का सामना पाकिस्तान के खिलाफ करना पड़ा था। वहीं श्रीलंका जीत की हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल तक पहुंची है। जिस तरह भारत ने अपना पिछला मुकाबला यूएई के खिलाफ जीता, उसे देखकर श्रीलंका के खिलाड़ियों की टांगे भी कांप रही होगी। यूएई के खिलाफ भारत ने 15 ओवर में ही 250 रनों का टारगेट चेज कर दिया था। यह सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के धूम-धड़ाके की वजह से संभव हो पाया था। वैभव ने उस मैच में 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था, जिसमें 28 छक्के शामिल थे। आज भी वैभव सूर्यवंशी से श्रीलंका के खिलाफ ऐसे ही धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। आइए एक नजर भारत ए बनाम श्रीलंका ए मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया A बनाम श्रीलंका A का सेमीफाइनल मैच कब खेला जाएगा?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया A बनाम श्रीलंका A का सेमीफाइनल मैच 26 नवंबर (गुरुवार) को खेला जाएगा।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया A बनाम श्रीलंका A का सेमीफाइनल मैच कहां खेला जाएगा?
इंडिया A बनाम श्रीलंका A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का सेमीफाइनल मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए बनाम एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का सेमीफाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?
इंडिया A बनाम श्रीलंका A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 3 बजे मैदान पर उतरेंगे।
इंडिया A बनाम श्रीलंका A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 सेमीफाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट इंडिया में कहां देखें?
इंडिया A बनाम श्रीलंका A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 सेमीफाइनल मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
इंडिया A बनाम श्रीलंका A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 सेमीफाइनल मैच का लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में कहं देखें?
इंडिया A बनाम श्रीलंका A एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 सेमीफाइनल मैच का लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
इंडिया A बनाम श्रीलंका A, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 स्क्वॉड
इंडिया A: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (WK), तिलक वर्मा (C), रिंकू सिंह (VC), कुमार कुशाग्र (WK), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी।
श्रीलंका A: लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुश्का (w), पवन रथनायके (c), निपुण धनंजय, जनिथ लियानागे, वानुजा सहान, लाहिरू समरकून, रविन्दु फर्नांडो, दुलाज समुदिता, विजयकांथ व्यासकांथ, गरुका संकेथ, दुविन्दु रणतुंगा, शारुजन शनमुगनाथन, चमिका हीनातिगाला
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें