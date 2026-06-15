IND A vs SL A Live Score: इंडिया ए की बल्लेबाजी शुरू, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन हैं क्रीज पर
IND A vs SL A Live Score: इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए ट्राई नेशन ए सीरीज का चौथा मुकाबला आज दांबुला में खेला जा रहा है। इस मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
IND A vs SL A Live Score: इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए ट्राई नेशन ए सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी सोमवार, 15 जून को दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ऐसे में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। वैभव सूर्यवंशी जल्द ही मैदान पर होंगे। श्रीलंका की टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है, जबकि भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं। यश ठाकुर और अनुकूल रॉय को टीम में शामिल किया गया है। भारत को अपने पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई है। भारत को अगर इस सीरीज के फाइनल में जगह बनानी है तो हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, मगर वह बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। आज उनके कंधों पर ही भारत को जीत दिलाने की जिम्मेदारी होगी।
INDA 17-0(2)
इंडिया A (प्लेइंग XI): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, अरशद खान, विप्रज निगम, यश ठाकुर
श्रीलंका A (प्लेइंग XI): निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, विशन हलंबगे, सदीरा समरविक्रमा, अहान विक्रमसिंघे, सहान अराचिगे (कप्तान), वानुजा सहान, विजयकांथ व्यासकांथ, कुगाथास मथुलन, चमिका करुणारत्ने, मोहम्मद शिराज
10:00 AM IND A vs SL A Live Score- इंडिया ए की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। वैभव सूर्यवंशी के साथ प्रभसिमरन ओपनिंग पर उतरे हैं।
9:40 AM IND A vs SL A Live Score- श्रीलंका ए टीम ने इंडिया ए के खिलाफ टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वैभव सूर्यवंशी जल्द ही मैदान पर आपको नजर आएंगे।
9:06 AM IND A vs SL A Live Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए मैच भारतीय समयानुसार 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस आधा घंटा पहले यानी साढ़े 9 बजे होगा।
8:44 AM IND A vs SL A Live Score- भारत ने श्रीलंका को 8 रनों से हराकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया था, मगर अफगानिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित पिछले मैच में उन्हें 4 रन (DLS) से हार का सामना करना पड़ा। इस ट्राई नेशन ए सीरीज की पॉइंट्स टेबल में भारत दूसरे पायदान पर है। भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए आज हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।
वैभव सूर्यवंशी के अलावा इन खिलाड़ियों पर भी रहेगी निगाहें
वैभव सूर्यवंशी तो IND A vs SL A मैच में आकर्षण का केंद्र रहेंगे साथ ही रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ियों पर भी नजरें रहेंगी। प्रियांश आर्या अभी तक सीरीज के पहले दो मैच में उम्मीद के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, ऐसे में आज के अहम मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं रुतुराज गायकवाड़ अभी तक इस सीरीज में एक शतक और एक अर्धशतक जड़ चुके हैं। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान तिलक वर्मा भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं।
इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए स्क्वॉड
इंडिया A स्क्वाड: प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, अरशद खान, विप्रज निगम, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु
श्रीलंका A स्क्वाड: निरोशन डिकवेला (विकेट कीपर), अविष्का फर्नांडो, विशन हलंबगे, सदीरा समरविक्रमा, अहान विक्रमसिंघे, सहान अराचिगे (कप्तान), वानुजा सहान, विजयकांथ व्यासकांथ, कुगाथास मथुलन, चमिका गुणसेकरा, मोहम्मद शिराज, चमिका करुणारत्ने, नुवानीडू फर्नांडो, रविन्दू फर्नांडो, गरुका संकेथ, दुलाज समुदिता
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें