India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: श्रीलंका का स्कोर 288/5, जल्द समेटने पर भारत की नजरें

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका के दूसरा अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 288 रन है। भारत की नजरें मेजबानों को जल्द समेटने पर है।

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो अनौपचारिक टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गाले में खेला जा रहा है। भारत ए बनाम श्रीलंका ए लाइव स्कोर नीचे देखें। मैच के पहले दिन श्रीलंका का दबदबा रहा। दिन का खेल खत्म होने तक मेजबानों ने 5 विकेट के नुकसान पर 288 रन बोर्ड पर लगाए। किसी बल्लेबाज ने शतक तो नहीं जड़ा, मगर कप्तान सहन अराचिगे 83 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। उनकी नजरें इस मैच में पहला शतक लगाने पर होगी। अराचिगे के अलावा कई खिलाड़ियों को अच्छी शुरुआत मिली, मगर कोई उसे बड़ी पारी में तबदील नहीं कर पाया। श्रीलंका की नजरें आज 400 के पार पहुंचने पर होगी, वहीं भारत जल्द से जल्द उन्हें समेटकर बल्लेबाजी करना चाहेगा।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए लाइव मैच का प्रसारण भारत में नहीं हो रहा है। ऐसे में आप लाइवहिंदुस्तान के साथ स्कोरकार्ड देखते रहें।

IND vs SL Live Scorecard SLA 288/5

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में भारतीय कप्तान ध्रुव जुरेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पवनथा वीरसिंघे (39) और सोहन दे लिवेरा (28) ने श्रीलंका को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की। यश ठाकुर ने भारत के लिए विकेट का खाता खोला, इसके बाद गुरनूर बरार भी चमकें। नुवानीडू फर्नांडो (44) और एशेन बंडारा (34) को भी अच्छी शुरुआत मिली, मगर वह भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। भारत के लिए अभी तक यश ठाकुर और सारांश जैन 2-2 विकेट चटका चुके हैं। वहीं गुरनूर बरार को एक सफलता मिली है।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए पहला अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ रहा था। भारत के लिए उस मैच में कप्तान ध्रुव जुरेल के अलावा साई सुदर्शन ने बतौर ओपनर शतक जड़ा था। आज उम्मीद है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी और भारतीय बल्लेबाजों से पहले जैसे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारतीय बैटिंग यूनिट में देवदत्त पडिक्कल और रुतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों पर हर किसी की नजरें रहेगी।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए प्लेइंग XI इंडिया ए प्लेइंग XI- साई सुदर्शन, अमन मोखाड़े, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (कप्तान) (विकेट कीपर), शेख रशीद, सारांश जैन, जीशान अंसारी, औकिब नबी डार, यश ठाकुर, गुरनूर बराड़