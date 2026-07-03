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India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: श्रीलंका का स्कोर 288/5, जल्द समेटने पर भारत की नजरें

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका के दूसरा अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 288 रन है। भारत की नजरें मेजबानों को जल्द समेटने पर है।

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: श्रीलंका का स्कोर 288/5, जल्द समेटने पर भारत की नजरें

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो अनौपचारिक टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गाले में खेला जा रहा है। भारत ए बनाम श्रीलंका ए लाइव स्कोर नीचे देखें। मैच के पहले दिन श्रीलंका का दबदबा रहा। दिन का खेल खत्म होने तक मेजबानों ने 5 विकेट के नुकसान पर 288 रन बोर्ड पर लगाए। किसी बल्लेबाज ने शतक तो नहीं जड़ा, मगर कप्तान सहन अराचिगे 83 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। उनकी नजरें इस मैच में पहला शतक लगाने पर होगी। अराचिगे के अलावा कई खिलाड़ियों को अच्छी शुरुआत मिली, मगर कोई उसे बड़ी पारी में तबदील नहीं कर पाया। श्रीलंका की नजरें आज 400 के पार पहुंचने पर होगी, वहीं भारत जल्द से जल्द उन्हें समेटकर बल्लेबाजी करना चाहेगा।

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इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए लाइव मैच का प्रसारण भारत में नहीं हो रहा है। ऐसे में आप लाइवहिंदुस्तान के साथ स्कोरकार्ड देखते रहें।

IND vs SL Live Scorecard

SLA 288/5

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में भारतीय कप्तान ध्रुव जुरेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पवनथा वीरसिंघे (39) और सोहन दे लिवेरा (28) ने श्रीलंका को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की। यश ठाकुर ने भारत के लिए विकेट का खाता खोला, इसके बाद गुरनूर बरार भी चमकें। नुवानीडू फर्नांडो (44) और एशेन बंडारा (34) को भी अच्छी शुरुआत मिली, मगर वह भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। भारत के लिए अभी तक यश ठाकुर और सारांश जैन 2-2 विकेट चटका चुके हैं। वहीं गुरनूर बरार को एक सफलता मिली है।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए पहला अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ रहा था। भारत के लिए उस मैच में कप्तान ध्रुव जुरेल के अलावा साई सुदर्शन ने बतौर ओपनर शतक जड़ा था। आज उम्मीद है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी और भारतीय बल्लेबाजों से पहले जैसे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारतीय बैटिंग यूनिट में देवदत्त पडिक्कल और रुतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों पर हर किसी की नजरें रहेगी।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए प्लेइंग XI

इंडिया ए प्लेइंग XI- साई सुदर्शन, अमन मोखाड़े, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (कप्तान) (विकेट कीपर), शेख रशीद, सारांश जैन, जीशान अंसारी, औकिब नबी डार, यश ठाकुर, गुरनूर बराड़

श्रीलंका ए प्लेइंग XI- पवनथा वीरसिंघे, सोहन डी लिवेरा, नुवानिदु फर्नांडो, एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेट कीपर), चमिका गुणसेकरा, दिलुम सुदीरा, केशर नुवांथा, दुलाज समुदिता, असंका मनोज

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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