India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: जीत पर भारत की नजरें, 200 के करीब लीड; कौन बनेगा हीरो?

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए पहला अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। आज मैच का चौथा और आखिरी दिन है। टीम इंडिया की नजरें जीत पर होगी।

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दो अनौपचारिक टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला गाले में खेला जा रहा है। भारत बनाम श्रीलंका लाइव स्कोर नीचे देखें। आज इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन है। तीन दिनों के इस खेल के बाद भारत के पास लगभग 200 रनों की बढ़त है। टीम इंडिया की नजरें आज इस मैच को जीतने पर होगी। हालांकि यह उतना आसान नहीं होने वाला है। भारत चाहेगा कि वह श्रीलंका को 300 से अधिक का टारगेट देकर कम से कम 2 सेशन बल्लेबाजी करने को कहे, ताकि गेंदबाज अपना काम कर सकें। बता दें, दूसरी पारी में भारत ए का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 48 रन है और कुल लीड 170 रनों की हो गई है।

IND A vs SL A Scorecard LIVE SLA 330

INDA 452/6d & 48/0

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंडिया ए की टीम ने साई सुदर्शन और कप्तान ध्रुव जुरेल के शतकों के दम पर पहली पारी 452/6 पर घोषित कर दी थी। साई ने 19 चौकों की मदद से 132 रन बनाए थे। वहीं जुरेल ने 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से 141 रनों की नाबाद पारी खेली थी। जुरेल का साथ शेख रशीद ने 63 रनों की पारी खेलकर दिया था।

भारत के इस स्कोर के सामने श्रीलंका ए ने अच्छी लड़ाई लड़ी। उनकी पहली पारी 330 के स्कोर पर सिमट गई थी। भारत को पहली पारी के बाद 122 रनों की बढ़त मिली थी। आकिब नबी डार ने 4 विकेट लेकर खूब कहर बरपाया था। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक फॉर्म को यहां भी जारी रखी। उनके अलावा यश ठाकुर और हर्ष दुबे को 2-2 सफलताएं मिलीं।

तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी विकेट के नुकसान के 48 रन बोर्ड पर लगाए। साई सुदर्शन के रिटायर हर्ट होने के बाद आयुष पांडे और देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभाला

टीम इंडिया इस अनौपचारिक टेस्ट सीरीज से पहले ट्रॉई सीरीज जीतकर आ रही है। यह ट्राई सीरीज भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुई थी। भारत और श्रीलंका की टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंदों पर 94 रनों की धुआंधार पारी के दम पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। इस टेस्ट सीरीज में जरूर इंडिया ए को वैभव सूर्यवंशी की कमी खेलेगी क्योंकि वह इस समय सीनियर टीम के साथ आयरलैंड दौरे पर हैं।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए प्लेइंग XI- इंडिया ए- साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (कप्तान) (विकेट कीपर), शेख रशीद, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, औकिब नबी डार