IND A vs SL A Live Cricket Score: सारांश जैन की नजरें शतक पर, भारत ए का स्कोर 541/8

IND A vs SL A Live Cricket Score: इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दूसरा अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 541 रन है। टीम इंडिया के पास 175 रनों की लीड है।

IND A vs SL A Live Cricket Score: इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दो अनौपचारिक टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गाले में खेला जा रहा है। भारत ए बनाम श्रीलंका ए लाइव स्कोर नीचे देखें। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने श्रीलंका पर 175 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। सारांश जैन शतक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तीसरे दिन के अंत तक भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 541 रन है। इस स्कोर तक पहुंचाने में साई सुदर्शन का अहम रोल रहा है। उन्होंने बैक टू बैक दूसरे टेस्ट में शतक जड़ते हुए 168 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं देवदत्त पडिक्कल का मात्र 6 रनों से दिल टूटा। वह 94 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए इनके अलावा कप्तान ध्रुव जुरेल ने भी शतक जड़ते हुए 53 रनों की पारी खेली। आज मैच का चौथा और आखिरी दिन है तो नतीजा निकलने के आसार काफी कम है।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए लाइव मैच का प्रसारण भारत में नहीं हो रहा है। ऐसे में लाइव स्कोर के लिए हमारे साथ बने रहें।

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score in Hindi Today 5th July

SLA 366

INDA 541/8

बात श्रीलंकाई पारी की की करें तो, भारत ए ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। श्रीलंका ए ने अपनी पहली पारी में 366 रन बोर्ड पर लगाए। कप्तान सहन अराचिगे ने शानदार शतक जड़ते हुए 127 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर ही श्रीलंका ए इस स्कोर तक पहुंच पाया है। श्रीलंका ए के टॉप ऑर्डर में मौजूद कई खिलाड़ियों को अच्छी शुरुआत मिली, मगर भारतीय गेंदबाजों ने उसे बड़ी पारी में तबदील नहीं होने दिया।

भारत ए के लिए गुरनूर बरार और सारांश जैन ने 4-4 विकेट चटकाए, वहीं यश ठाकुर को 2 सफलताएं मिलीं।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए प्लेइंग XI श्रीलंका (प्लेइंग सी): पवनथा वीरसिंघे, सोहन डे लिवेरा, नुवानिडू फर्नांडो, एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेट कीपर), चामिका गुणसेकरा, दिलुम सुदीरा, केशरा नुवांथा, दुलाज समुदिता, असंका मनोज

इंडिया (प्लेइंग सी): साई सुदर्शन, अमन मोखाड़े, देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), शेख रशीद, सारांश जैन, जीशान अंसारी, औकिब नबी डार, यश ठाकुर, गुरनूर बराड़

इंडिया ए स्क्वाडः साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), शेख रशीद, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, औकिब नबी डार, जीशान अंसारी, नारायण जगदीशन, गुरनूर बराड़, अमन मोखाड़े