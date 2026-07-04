India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: देवदत्त पडिक्कल का टूटा दिल, शतक से चूके; साई-गायकवाड़ क्रीज पर

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दूसरा अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। तीसरे दिन की शुरुआत देवदत्त पडिक्कल के विकेट के साथ हुई। वह 6 रन से शतक से चूक गए।

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दो मैच की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गाले में जारी है। भारत ए बनाम श्रीलंका ए लाइव स्कोर नीचे देखें। तीसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए निराशाजनक रही। शतक की दहलीज पर खड़े देवदत्त पडिक्कल का दिल टूट गया। वह तीसरे दिन एक भी रन ना बना सके और 6 रन से शतक से चूक गए। देवदत्त पडिक्कल 96 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब साई सुदर्शन का साथ देने रुतुराज गायकवाड़ आए हैं।

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 247 रन है। श्रीलंका के 366 रनों के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा दमखम दिखाया। अमन मोखाड़े (38) के जल्दी आउट होने के बाद साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभाला हुआ है। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 181 रनों की पार्टनरशिप हो गई है। साई सुदर्शन ने लगातार दूसरे मैच में भी शतक जड़ा। वहीं देवदत्त पडिक्कल सेंचुरी की दहलीज पर हैं। भारत ए श्रीलंका ए से 119 रन पीछे है। आज टीम इंडिया की नजरें मेजबानों पर बढ़त हासिल करने पर होगी।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण भारत में नहीं हो रहा है। ऐसे में IND A vs SL A LIVE Score के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

IND A vs SL A LIVE Scorecard Today SLA 366

INDA 261/2

बात मुकाबले की करें तो, भारत ए ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। श्रीलंका ए ने अपनी पहली पारी में 366 रन बोर्ड पर लगाए। कप्तान सहन अराचिगे ने शानदार शतक जड़ते हुए 127 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर ही श्रीलंका ए इस स्कोर तक पहुंच पाया है। श्रीलंका ए के टॉप ऑर्डर में मौजूद कई खिलाड़ियों को अच्छी शुरुआत मिली, मगर भारतीय गेंदबाजों ने उसे बड़ी पारी में तबदील नहीं होने दिया।

भारत ए के लिए गुरनूर बरार और सारांश जैन ने 4-4 विकेट चटकाए, वहीं यश ठाकुर को 2 सफलताएं मिलीं।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए प्लेइंग XI श्रीलंका A (प्लेइंग XI): पवनथा वीरसिंघे, सोहन डे लिवेरा, नुवानिडू फर्नांडो, एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेट कीपर), चामिका गुणसेकरा, दिलुम सुदीरा, केशरा नुवांथा, दुलाज समुदिता, असंका मनोज

इंडिया A (प्लेइंग XI): साई सुदर्शन, अमन मोखाड़े, देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), शेख रशीद, सारांश जैन, जीशान अंसारी, औकिब नबी डार, यश ठाकुर, गुरनूर बराड़

इंडिया ए स्क्वाड: साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), शेख रशीद, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, औकिब नबी डार, जीशान अंसारी, नारायण जगदीशन, गुरनूर बराड़, अमन मोखाड़े