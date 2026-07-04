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India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: देवदत्त पडिक्कल का टूटा दिल, शतक से चूके; साई-गायकवाड़ क्रीज पर

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दूसरा अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। तीसरे दिन की शुरुआत देवदत्त पडिक्कल के विकेट के साथ हुई। वह 6 रन से शतक से चूक गए।

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: देवदत्त पडिक्कल का टूटा दिल, शतक से चूके; साई-गायकवाड़ क्रीज पर

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दो मैच की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गाले में जारी है। भारत ए बनाम श्रीलंका ए लाइव स्कोर नीचे देखें। तीसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए निराशाजनक रही। शतक की दहलीज पर खड़े देवदत्त पडिक्कल का दिल टूट गया। वह तीसरे दिन एक भी रन ना बना सके और 6 रन से शतक से चूक गए। देवदत्त पडिक्कल 96 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब साई सुदर्शन का साथ देने रुतुराज गायकवाड़ आए हैं।

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 247 रन है। श्रीलंका के 366 रनों के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा दमखम दिखाया। अमन मोखाड़े (38) के जल्दी आउट होने के बाद साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभाला हुआ है। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 181 रनों की पार्टनरशिप हो गई है। साई सुदर्शन ने लगातार दूसरे मैच में भी शतक जड़ा। वहीं देवदत्त पडिक्कल सेंचुरी की दहलीज पर हैं। भारत ए श्रीलंका ए से 119 रन पीछे है। आज टीम इंडिया की नजरें मेजबानों पर बढ़त हासिल करने पर होगी।

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इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण भारत में नहीं हो रहा है। ऐसे में IND A vs SL A LIVE Score के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

IND A vs SL A LIVE Scorecard Today

SLA 366

INDA 261/2

बात मुकाबले की करें तो, भारत ए ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। श्रीलंका ए ने अपनी पहली पारी में 366 रन बोर्ड पर लगाए। कप्तान सहन अराचिगे ने शानदार शतक जड़ते हुए 127 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर ही श्रीलंका ए इस स्कोर तक पहुंच पाया है। श्रीलंका ए के टॉप ऑर्डर में मौजूद कई खिलाड़ियों को अच्छी शुरुआत मिली, मगर भारतीय गेंदबाजों ने उसे बड़ी पारी में तबदील नहीं होने दिया।

भारत ए के लिए गुरनूर बरार और सारांश जैन ने 4-4 विकेट चटकाए, वहीं यश ठाकुर को 2 सफलताएं मिलीं।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए प्लेइंग XI

श्रीलंका A (प्लेइंग XI): पवनथा वीरसिंघे, सोहन डे लिवेरा, नुवानिडू फर्नांडो, एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेट कीपर), चामिका गुणसेकरा, दिलुम सुदीरा, केशरा नुवांथा, दुलाज समुदिता, असंका मनोज

इंडिया A (प्लेइंग XI): साई सुदर्शन, अमन मोखाड़े, देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), शेख रशीद, सारांश जैन, जीशान अंसारी, औकिब नबी डार, यश ठाकुर, गुरनूर बराड़

इंडिया ए स्क्वाड: साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), शेख रशीद, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, औकिब नबी डार, जीशान अंसारी, नारायण जगदीशन, गुरनूर बराड़, अमन मोखाड़े

श्रीलंका ए स्क्वाड: पवनथा वीरसिंघे, निरोशन डिकवेला (विकेट कीपर), नुवानिडू फर्नांडो, एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), अंजला बंडारा, रविन्दु फर्नांडो, कविन्दु पथिरत्ने, चमिका गुणसेकरा, दिलुम सुदीरा, दुलाज समुदिता, मोहम्मद शिराज, अहान विक्रमसिंघे, सोहन डे लिवेरा, असंका मनोज, प्रवीण मनीषा, केशरा नुवांथा

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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