India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: नुवानीडू फर्नांडो ने शतक की ओर, श्रीलंका को जल्द समेटने पर भारत की नजरें
India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए पहला अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। भारत के 452 रनों के सामने श्रीलंका का स्कोर 127/2 है।
India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए पहला अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। भारत ए बनाम श्रीलंका ए लाइव स्कोर नीचे देखें। भारत के 452 रनों के स्कोर के सामने श्रीलंका पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 113 रन बोर्ड पर लगा चुका है। नुवानिदु फर्नांडो शानदार अर्धशतक जड़ चुके हैं, वहीं एशेन बंडारा उनका साथ दे रहे हैं। श्रीलंका शुरुआती दो झटके जल्दी लग गए थे। अंशुल कंबोज ने निरोशन डिकवेला को 10 के निजी स्कोर पर आउट किया, वहीं पवनथा वीरसिंघे (11) को यश ठाकुर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। भारत ने श्रीलंका के 2 विकेट 38 रनों पर ही गिरा दिए थे, मगर इसके बाद फर्नांडो और एशेन ने श्रीलंकाई पारी को संभाला। दोनों के बीच 75 रनों की साझेदारी हो चुकी है।
इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का लाइव प्रसारण भारत में नहीं हो रहा है। IND A vs SL A लाइव स्कोर के लिए लाइवहिंदुस्तान के साथ बने रहें।
IND A vs SL A Live Scorecard in Hindi
INDA 452/6d
SLA 127/2
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने साई सुदर्शन और कप्तान ध्रुव जुरेल के शतकों के दम पर 452 रन बोर्ड पर लगाए। दूसरे दिन बारिश के कारण खेल काफी देर तक रुका रहा, जिस वजह से भारत को अपनी पारी जल्दी घोषित करनी पड़ी। साई सुदर्शन ने 132 रन बनाए, वहीं जुरेल नाबाद 141 रन बनाकर लौटे। शेख रसीद ने 63 रनों की पारी खेल कप्तान का भरपूर साथ दिया, वहीं हर्ष दुबे ने भी 30 रन बनाए।
टीम इंडिया इस अनौपचारिक टेस्ट सीरीज से पहले ट्रॉई सीरीज जीतकर आ रही है। यह ट्राई सीरीज भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुई थी। भारत और श्रीलंका की टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंदों पर 94 रनों की धुआंधार पारी के दम पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। इस टेस्ट सीरीज में जरूर इंडिया ए को वैभव सूर्यवंशी की कमी खेलेगी क्योंकि वह इस समय सीनियर टीम के साथ आयरलैंड दौरे पर हैं।
इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए प्लेइंग XI-
इंडिया ए- साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (कप्तान) (विकेट कीपर), शेख रशीद, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, औकिब नबी डार
श्रीलंका ए- पवनथा वीरसिंघे, निरोशन डिकवेला (विकेट कीपर), नुवानिदु फर्नांडो, एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), रविन्दु फर्नांडो, अंजला बंडारा, कविन्दु पथिरत्ने, दुलाज समुदिता, चमिका गुणसेकरा, दिलुम सुदीरा
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें