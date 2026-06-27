India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score: नुवानीडू फर्नांडो ने शतक की ओर, श्रीलंका को जल्द समेटने पर भारत की नजरें

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए पहला अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। भारत के 452 रनों के सामने श्रीलंका का स्कोर 127/2 है।

India A vs Sri Lanka A Live Cricket Score- इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए पहला अनौपचारिक टेस्ट गाले में खेला जा रहा है। भारत ए बनाम श्रीलंका ए लाइव स्कोर नीचे देखें। भारत के 452 रनों के स्कोर के सामने श्रीलंका पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 113 रन बोर्ड पर लगा चुका है। नुवानिदु फर्नांडो शानदार अर्धशतक जड़ चुके हैं, वहीं एशेन बंडारा उनका साथ दे रहे हैं। श्रीलंका शुरुआती दो झटके जल्दी लग गए थे। अंशुल कंबोज ने निरोशन डिकवेला को 10 के निजी स्कोर पर आउट किया, वहीं पवनथा वीरसिंघे (11) को यश ठाकुर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। भारत ने श्रीलंका के 2 विकेट 38 रनों पर ही गिरा दिए थे, मगर इसके बाद फर्नांडो और एशेन ने श्रीलंकाई पारी को संभाला। दोनों के बीच 75 रनों की साझेदारी हो चुकी है।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का लाइव प्रसारण भारत में नहीं हो रहा है। IND A vs SL A लाइव स्कोर के लिए लाइवहिंदुस्तान के साथ बने रहें।

IND A vs SL A Live Scorecard in Hindi INDA 452/6d

SLA 127/2

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने साई सुदर्शन और कप्तान ध्रुव जुरेल के शतकों के दम पर 452 रन बोर्ड पर लगाए। दूसरे दिन बारिश के कारण खेल काफी देर तक रुका रहा, जिस वजह से भारत को अपनी पारी जल्दी घोषित करनी पड़ी। साई सुदर्शन ने 132 रन बनाए, वहीं जुरेल नाबाद 141 रन बनाकर लौटे। शेख रसीद ने 63 रनों की पारी खेल कप्तान का भरपूर साथ दिया, वहीं हर्ष दुबे ने भी 30 रन बनाए।

टीम इंडिया इस अनौपचारिक टेस्ट सीरीज से पहले ट्रॉई सीरीज जीतकर आ रही है। यह ट्राई सीरीज भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुई थी। भारत और श्रीलंका की टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंदों पर 94 रनों की धुआंधार पारी के दम पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। इस टेस्ट सीरीज में जरूर इंडिया ए को वैभव सूर्यवंशी की कमी खेलेगी क्योंकि वह इस समय सीनियर टीम के साथ आयरलैंड दौरे पर हैं।

इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए प्लेइंग XI- इंडिया ए- साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (कप्तान) (विकेट कीपर), शेख रशीद, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, औकिब नबी डार