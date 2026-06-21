IND A vs SL A LIVE Score: खिताबी मुकाबले में भारत और श्रीलंका की टक्कर, वैभव सूर्यवंशी होंगे मैदान में
India A vs Sri Lanka A LIVE Score: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच आज दांबुला में ट्राई नेशन वनडे सीरीज का फाइनल खेला जाना है। अभी तक वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं।
India A vs Sri Lanka A Final Live Score: इंडिया ए और श्रीलंका ए टीम के बीच आज ट्राई नेशन वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला दांबुला में खेला जाना है। श्रीलंका ने 3 और टीम इंडिया ने 2 मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस सीरीज में दो बार दोनों का आमना-सामना हुआ। एक बार भारतीय टीम ने बाजी मारी, जबकि एक बार मेजबान श्रीलंका ने सुपर ओवर में जाकर मैच को अपने नाम किया। अब खिताब के लिए दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। अफगानिस्तान की टीम भी इस सीरीज का हिस्सा थी, लेकिन तीन मैच हारने की वजह से टीम फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाई।
भारत की बल्लेबाजी इस सीरीज में दमदार रही है, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी सी चिंता का सबब रही है। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस सीरीज में हल्ला नहीं बोल पाया है। ऐसे में उनसे उम्मीद होगी कि खिताबी मैच में आकर अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाएं और एक बड़ा स्कोर भारत की टीम में शामिल होने से पहले बनाएं, जिससे कि उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहे। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन भारतीय टीम में हो चुका है। इस मैच के बाद वे भारतीय टीम से जुड़ेंगे।
इंडिया A स्क्वाड: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, प्रभसिमरन सिंह, अरशद खान, अशोक शर्मा
श्रीलंका A स्क्वाड: निरोशन डिकवेला (विकेट कीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिडू फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहान अराचिगे (कप्तान), अहान विक्रमसिंघे, रविन्दु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांथ व्यासकांथ, दुलाज समुदिता, कुगाथास मथुलन, विशेन हलम्बगे, गरुका संकेथ, चमिका गुणसेकरा, मोहम्मद शिराज, चमिका करुणारत्ने
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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