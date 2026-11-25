वैभव सूर्यवंशी कल फिर उतरेंगे मैदान पर, छक्कों की बारिश के लिए हो जाइए तैयार; भारत खेलेगा सेमीफाइनल
रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें कल भी रहेंगी, क्योंकि भारत ए को श्रीलंका ए के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स सेमीफाइनल में एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
मंगलवार 24 नवंबर को रिकॉर्डतोड़ दोहरा शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी कल यानी गुरुवार 26 नवंबर को फिर से मैदान पर तबाही मचाने उतरेंगे। सभी की नजरें एक बार फिर से इस 15 साल के ओपनर पर होंगी। क्या वे भारत को फाइनल का टिकट दिला पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। इंडिया ए को कल श्रीलंका ए के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में भिड़ना है। जिस तरह का प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ किया था, उसका आधा प्रदर्शन भी वे श्रीलंका ए के खिलाफ करने में सफल हुए तो भारत आसानी से जीत जाएगा।
सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ पिछले मैच में लिस्ट ए क्रिकेट के कई रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए 53 गेंद में 28 छक्कों और सात चौकों की मदद से 204 रन बनाये। भारत ने पाकिस्तान से मिली हार के बाद इस मैच के जरिये शानदार वापसी की। पहले मैच में नेपाल को 26 रन पर आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के सामने दबाव में नजर आये। पाकिस्तान ने 300 पार का स्कोर बनाकर 48 रन से जीत दर्ज की। यूएई ने भी आठ विकेट पर 249 रन बना डाले थे, लेकिन बल्लेबाजों की मददगार पिच पर सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत दिलाई।
भारतीय टीम के लिये आयुष बडोनी का खराब फॉर्म चिंता का विषय है, जिन्होंने दो रन बनाने के बाद पिछले मैच में खाता भी नहीं खोला। रिंकू सिंह भी नौ और छह रन ही बना सके। ऐसे में कप्तान तिलक वर्मा पर दबाव बढ गया है, जिन्होंने दो मैचों में शतक लगाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 100 रन बनाने में 149 गेंदें खेल डाली। उन्हें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। भारतीय तेज गेंदबाजों हर्षित राणा और प्रिंस यादव ने सात-सात विकेट लिए हैं, लेकिन महंगे भी साबित हुए हैं।
भारत भले ही अपने सितारा खिलाड़ियों के साथ उतरा हो, लेकिन वे अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। दूसरी ओर श्रीलंका टूर्नामेंट में अपराजेय रही है। श्रीलंका के निशान मदुश्का, लसिथ क्रूसपुले और कप्तान पवन रत्नायके ने बल्लेबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं, वानुजा साहन भी काफी उपयोगी खिलाड़ी साबित हुए हैं।
टीमें इस प्रकार हैं
भारत ए: तिलक वर्मा (कप्तान ), कुमार कुशाग्र, प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, अर्शद खान , हर्षित राणा, विपराज निगम, प्रिंस यादव।
श्रीलंका ए: पवन रत्नायके (कप्तान), लसिथ क्रूसपुले, निशान मदुश्का, निपुन धनंजय, एस षणमुगनाथन, सिनेथ जयवर्धने, रविंदु फर्नांडो, चमिका हीनातिगाला, जनिथ लियानागे, वानुजा साहन, लाहिरू समराकून, दुविंदु रणतुंगा, दुलाज समुदिता, गारूका संकेत, विजयकांत वियासकांत।
मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर साढ़े 3 बजे शुरू होगा, उस समय लोकल टाइम दोपहर के एक बजे होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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